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مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبحث العديد من السيدات على طريقة عمل الكعك في المنزل لأنه من الحلويات الأساسية التي تقدم في العيد مع البيتي فور والبسكوت وغيرها من المخبوزات، وتريد طريقة مضمونة ليكون طعمه مثل المحلات، وبدلا من شرائه من المحلات بأسعار غالية الثمن، سنقدم لكي اليوم وصفة سهلة ومجربة لعمل الكعك في المنزل بمكونات وطريقة تحضير يسهل عملها. طريقة عمل الكعك الناعم في المنزل مكونات الكعك: 2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ونصف كوب من السمن البلدي.

8 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من رائحة الكعك.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السكر البودر الناعم.

تحضير مكونات الحشو حسب الرغبة.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة من السكر. تحضير كعك العيد: نحضر وعاء ونضيف فيه الدقيق ورائحة الكعك، ونضع أيضا رشة الملح والسمسم، ونقلب جميع المكونات معا.

نقوم بتسخين السمن على النار ونضيف الخليط مع التقليب المستمر.

نفرك الخليط جيدا براحة اليد، لكي تصبح العجينة متماسكة، ثم نذوب الخميرة في ربع كوب من اللبن الدافئ.

ونضيف ملعقة من السكر على اللبن المتبقي، ونضيف الخميرة إلى العجين مع استمرار العجن.

بعد أن تكتمل الخطوات السابقة، نقوم بتقطيع العجين إلى أجزاء صغيرة على هيئة كرة، ثم نضع الحشو المراد استخدامه سواء ملبن أو عجوة، أو أي حشو نرغب في استخدامه.

نضيف العجين في قالب الكعك، ونقوم بوضعه في صاجات تم دهنها بالسمنة، ندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يترك لمدة نصف ساعة إلى أن يصبح لونه ذهبي، ثم نخرج الصاجات، ويترك الكعك حتى يبرد، ويرش بالسكر البودرة ثم يقدم مع المشروب الدافئ المفضل. طريقة أخرى لعمل الكعك الناعم نقدح السمن جيدا، ثم نضيف الدقيق مع رائحة الكعك.

نقوم بعمل حفرة داخل الدقيق ونضع بداخلها السمسم.

نضع الخميرة مع السكر في ماء فاتر، وتترك ربع ساعة.

نضع السمن على الدقيق ونقلب، ثم نفرد العجين باليد.

نضيف الخميرة جزء جزء على العجين.

نشكل العجين وتوضع في صينية مدهونة بالسمنة، وتدخل الفرن وتترك نصف ساعة.

يخرج من الفرن ويرش عليه سكر بودر. عمر شويل - جدة طريقة عمل كعك العيد الناعم في المنزل مثل المحلات - ثقفني

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