طريقة عمل البط من أشهر الوصفات التي تبحث عنها السيدات من كل مكان، حيث ترغب في التعرف على طرق مختلفة وجديدة لتحضير البط وخاصة في شهر رمضان رغبةً في تناوله على وجبة الأفطار، ويُمكنك سلق البط فقط مع التحمير أو القيام بتتبيلها بخليط جيد ثم يتم وضعها في الفرن بعد تشغليها على درجة حرارة متوسطة لكي يُصبح مذاقها شهي ومختلف.

طريقة عمل البط

يُمكنك عمل البط في البيت بكل سهولة ويُسر عن طريق الآتي:

مكونات البط

بط ذات حجم متوسط.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

معلقتان من الكمون.

فصان من الثوم المهروس.

حبة من البصل المبشور.

كمية مناسبة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نبدأ أولاً بغسل البط بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك في وعاء عميق كافة المكونات السابقة.

نخلط المزيج حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضع الخليط على البط ونتركها لمدة ساعة حتى تتبل بشكل جيد.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع البط في الفرن.

يترك البط حتى ينضج ويتحمر ويُمكنك تقديمه مع السلطة والأرز.

طريقة عمل البط في الفرن

لكي تتمكن من الحصول على بط ذات مذاق شهي ومختلف، لذا يُمكنك اتباع الآتي:

بطه متوسطة الحجم.

القليل من الخل.

حبتان من البطاطس.

ربع كيلو من البصل.

حبتان من الفلفل الأخضر.

حبتان من الطماطم.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من القرفة.

ربع من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت النباتي.

رشه من الزنجبيل.

طريقة التحضير