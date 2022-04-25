بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة الحاتي على أصوله بطريقة مميزة وبطعم ومذاق لذيذ

كفتة الحاتي من اشهى أنواع الكفتة التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأنها ذات طعم ونكهة جذابة وتعمل على فتح الشهية للكثير من الناس لذلك نلاحظ انهم يقبلون على تناول كميات كبيرة منها، حيث تحتاج الكفتة لعملها بطعم جيد للعديد من البهارات والوقت اللازم لترك اللحمة حتى تمتص هذه البهارات جيدا لذلك علينا بعمل الكفتة في المنزل بطريقة افضل من الطريقة التي يقوم بعملها الحاتي، ولا تحتاج الكفتة لعملها مكونات عديدة بل تحتاج إلى بعض الخضروات مثل البصل والفلفل الأخضر.

مكونات عمل كفتة الحاتي

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة عمل كفتة الحاتي

قومي أولا بوضع كيلو اللحمة مع الفلفل الأخضر والبصل في الكبة الكهربائية وقومي بفرم كل هذه المكونات ببعضها حتى تصبح مفرومة تماما، وإذا قومتي بإضافة كمية قليلة من البقسماط حتى تضيف طعم إليها يصبح أفضل.

بعد ذلك قومي بتفريغ اللحمة من الكبة في وعاء كبير وقومي بإضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة واحدة من بهارات اللحمة والبهارات المشكلة والزنجبيل والقرفة وقومي بعجن هذه البهارات مع اللحمة حتى تأخذ اللحمة نكهة كل هذه البهارات وقومي بوضع وعاء اللحمة في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة وقومي بتشكيل اللحمة على شكل أصابع مثل كفتة الحاتي ثم قومي بتحضير صينية وقومي برص أصابع الكفتة بها.

بعد ذلك قومي بإدخال صينية الكفتة في الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون البني الشهي بعد ذلك أخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلا ثم قومي بتقديمها في أطباق تقديم لتناولها بأشهى طعم.