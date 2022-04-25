بتحلمي ببشرة مضيئة ومشرقة كالحليب بطريقتنا المذهلة لتفتيح البشرة لأجمل إطلالة لك سيدتي

تفتيح البشرة هو حلم كل سيدة وفتاة الحصول على بشرة مشرقة وبيضاء وصافية، حيث تعتبر البشرة النقية البيضاء سر أناقة أي فتاة ومصدر سعادتها، ويعاني الكثير منهن في عدم إشراقة البشرة وعدم ألإطلاله المضيئة التي يحلمون بها خاصة في فصل الصيف، حيث تعمل شمس الصيف المحرقة على حدوث أسمرار الوجه وعدم توحد لون البشرة بشكل كبير مما يعد هذا الأمر مزعج لكثير من الفتيات، وكل ذلك يجعلهم يلجأن إلى أستخدام الخلطات الطبية والكيميائية مثل خلط أنواع عديدة من الكريمات التي تتلف وتؤذي البشرة مع مرور الوقت، وهناك من يذهبون إلى مراكز التجميل غالية الثمن، كيف تلجأن لهذه الحلول ولديك الحل السحري الفعال الذي يجعلك تتخلصين من كل هذه المشاكل، والحل هو علاج البشرة بالوصفات الطبيعية المجربة فعلا والفعالة والتي لها نتائج مذهلة بعد استخدامها، ولذلك فإننا نقدم لكي العلاج الأمثل على حسب كل نوع بشرة، حيث يوجد البعض من الفتيات اللاتي يعانين من آلاسمرار في البشرة الجافة، والبعض الآخر يعاني من نفس المشكلة في البشرة الدهنية، من الآن وداعا لكل هذه المشكلات لديك الحل الذي يجعلك تتمتعين ببشرة جميلة ومشرقة وبيضاء كالحليب، ولذلك نقدم عزيزتي الحل الذي يتوافق مع نوعية بشرتك باستخدام الخلطة المكونة من التفاح وعصير الليمون لعلاج مشكلة البشرة الدهنية، واستخدام خلطة ألكركم مع عصير الليمون لعلاج البشرة الجافة، ومن خلال هذه الخلطات الطبيعية تمنحك بأن تطلي بأفضل إطلاله وفي وقت قصير جدا والحصول علي بشرة ناصعة البياض.

طريقة تفتيح البشرة الدهنية

المكونات

شريحة تفاح مهروسة.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بهرس شريحة التفاح جيدا في وعاء صغير ثم نضيف إليه ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

يقلب المخلوط جيدا للحصول على مخلوط متماسك القوام.

نقوم بوضع الماسك على البشرة النظيفة لمدة نصف ساعة.

أغسلي وجهك بالماء جيدا ثم قومي بتنشيفه.

كرري هذه العملية مرتان في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق الملحوظ قبل وبعد الاستخدام.

طريقة تفتيح البشرة الجافة

المكونات

ملعقة صغيرة من بودرة ألكركم.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير