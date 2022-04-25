نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بمطة الجبنة الرهيبة سهلة واقتصادية بطعم شهي لا يقاوم في المقال التالي

تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات المستخدمة على موائد الإفطار في رمضان لأنها تتميز بطمعها الشهي ويمكن عملها بطرق كثيرة سواء مقلية أو محشية بالدجاج والجبن وغيرها من الطرق، وتعد كرات البطاطس المقرمشة من أفضل المقبلات التي تساعد على فتح الشهية واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعملها في البيت فتابعونا. طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة المكونات: 800 جرام بطاطس.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملح وفلفل أسود.

جبنة موزاريلا. مكونات خليط التغليف: 2 بيضة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة من الحليب.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بسلق البطاطس وتوجد طريقتين الأولى وهي غسل البطاطس جيدا ونضعها في الماء لمدة 20 دقيقة حتى تنضج. الثانية نقشر البطاطس ونقطعها إلى مكعبات ثم نحضر وعاء به ماء مغلي ونضع فوقه مصفاة بداخلها البطاطس وترفع على النار حتى تنضج. نهرس البطاطس جيدا ثم نضيف صفار البيض مع الزبدة ونقلب حتى تختلط المكونات وبعد ذلك نضيف النشا ورشة الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة. نشكل البطاطس باستخدام ملعقة الايس كريم ونضع بداخلها الجبنة الموزاريلا أو نتركها كما هي على حسب المتاح لديك. ترص على صينية وندخلها في الفريزر لمدة ساعتين ثم نخفق البيض مع الحليب ورشة البهارات نضع الكرات في الدقيق. ثم البيض والبقسماط ونرصها على صينية وندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم تقلي في زيت غزير وساخن وعندما تخرج نضعها على مصفاة. تقدم كرات البطاطس وهي دافئة بجانب الطعام ويمكن إعطائها للأطفال كوجبة سريعة بين الوجبات وبالهنا والشفا. كرات البطاطس المحشية دجاج المكونات: نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة.

3 ملاعق حليب بودرة.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس مفروم.

بصلة مقطعة.

صدور دجاج مفرومة.

كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا. طريقة التحضير: نجهز الحشوة أولا عن طريق وضع زيت على النار في مقلاة مع البصل ونشوح جيدا ثم يضاف الدجاج مع رشة من البهارات. نقلب جيدا حتى ينضج الدجاج ثم يرفع من النار ونضيف الجبنة الموزاريلا مع رشة من البقدونس المفروم ونتركها جانبا. في وعاء عميق نضع البطاطس المهروسة مع الحليب والدقيق ورشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات وملعقة من الحليب. نقوم بعمل كرات من البطاطس ونضع بداخلها القليل من الحشوة ثم تغلف بالدقيق والبيض والبقسماط ثم تقلي حتى يصبح لونها ذهبي وبالهنا والشفا. سر نجاح كرات البطاطس المقرمشة يجب أن نقوم بسلق البطاطس بالقشرة حتى لا تتشرب الماء أو نضعها على مصفاة ونسلقها على البخار وضع النشا عليها يجعلها سهلة التشكيل.

ملعقة الزبدة تزيد من نكهة الطعم وتجعل البطاطس غنية بعد تشكيلها توضع في الفريزر لمدة 3 ساعات ثم تغمس في الدقيق والبيض والبقسماط. عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بمطة الجبنة الرهيبة سهلة واقتصادية بطعم شهي لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بمطة الجبنة الرهيبة سهلة واقتصادية بطعم شهي لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.