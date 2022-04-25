نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم النشا وزيت جونسون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا وزيت جونسون ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح منطقة الابطين، ويعتبر من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب بدل من استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا وزيت جونسون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا وزيت جونسون

يتكون كريم النشا وزيت جونسون الرهيب من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

2 ملعقة صغيرة من النشا.

3 ملاعق صغيرة من زيت جونسون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وجونسون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا وزيت جونسون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بتوزيع الخليط على بشرة نظيفة وخالية من الأتربة والغبار ونترك الخليط لمدة نصف ساعة حتي يجف. بعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً ثم نجففها بمنشفة نظيفة مع عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة. نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

أسرار هذه الوصفة

تساعد الأشخاص في الحصول على بشرة نظيفة ونضرة وخالية من الشوائب والبثور السوداء، وتمنح البشرة والنضارة والجمال والحيوية، وتعمل هذه الوصفة السحرية على التخلص من الجلد الميت والبثور السوداء والحبوب.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-