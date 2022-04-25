نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة بالطعم الأصلي وأحلى من المحلات في المقال التالي

تعتبر البسبوسة من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير التي تحرص معظم ربات البيوت على إعدادها بكثرة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وهي من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل الناس على شرائها من المحلات بكثرة لمذاقها الشهي المحبب للجميع، وعند إعدادها في المنزل لا نحتاج سوى بعض المكونات البسيطة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بطعم وأسرار المحلات. مكونات البسبوسة بالطعم الأصلي

3 أكواب من السميد الناعم (500 جرام).

كوب إلا ثلث سمن مذاب (150 جرام).

ثلث كوب جوز هند ناعم (20 جرام).

كوب حليب سائل كامل الدسم (250 مللي).

ثلث كوب من الشربات الثقيل البارد (100 مللي).

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم (250 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مكونات الشربات كوب ونصف ماء.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير

لتحضير الشربات: في إناء عميق نضع كوب من الماء وكوب ونصف من السكر وملعقة صغيرة من عصير الليمون. نقوم بتقليب المكونات على البارد حتى يذوب السكر تماماً، ثم نرفع الخليط على النار وعندما يبدأ في الغليان نتركه على النار لمدة 5 دقائق ثم نطفئ النار ويترك جانباً ليبرد تماماً في حرارة الغرفة. لتحضير البسبوسة: في إناء عميق نضع ثلاثة أكواب من السميد الناعم وكوب إلا ثلث من السمن المذاب وثلث كوب من جوز الهند الناعم وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلب جيداً بدون عجن حتى يمتزج السمن مع جوز الهند والسميد. ثم نضع كوب من الحليب السائل كامل الدسم وثلث كوب من الشربات الثقيل البارد وكوب وربع من السكر الأبيض الناعم في إناء ويرفع على النار مع التقليب جيداً حتى يذوب السكر ونحصل على خليط دافئ وليس ساخن. ثم نضيف خليط الحليب والشربات الثقيل والسكر على السميد ونقلب جيداً بدون عجن حتى نحصل على قوام طري. نضع خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزبدة ونقوم بطرق الصينية برفق لإخراج الهواء ثم توضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل الخبز. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج تسقي البسبوسة بالشربات الدافئ وتغطي وتترك لتبرد تماماً في حرارة الغرفة ثم تقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة البسبوسة بالطعم الأصلي وأحلى من المحلات - ثقفني

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