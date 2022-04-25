نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكحك الدايب الناعم بالسمن ذي بتاع زمان يذوب في الفم من جمالة و ريحة و طعم مثل الأفران في المقال التالي

الكحك الدايب الناعم بالسمن، من الذ الوصفات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، حيث اعتاد الجميع على تحضير بعض الوصفات و المقبلات الشهية واللذيذة في عيد الفطر المبارك، ومن أحلى هذه المقبلات التي يقبل الجميع على تناولها و ينتظرون اقتراب العيد لتناوله هو الكحك وهناك طرق كثيرة لعمل الكحك منها السادة و المحشى وهناك حشوات كثيرة يمكن إضافتها مثل العجوة و العجمية و التمر واشهرهم الملبن، ولكننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم الطريقة الأصلية والسادة مثل زمان الكحك الدايب الناعم السادة بالسمن البلدي، سوف تتذوقين احلي واطعم كحك مثل زمان بطعم ورائحة رائعة. مقادير الكحك الدايب كيلو دقيق (ما يساوي 7 أكواب و نصف).

525 جرام سمن ( 2 كوب و ربع).

نصف كوب حليب أو ماء.

كيس خميرة فورية.

نصف كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة ريحة كحك.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب سكر بودرة للتقديم . طريقة تحضير الكحك الدايب الناعم في البداية نقوم بوضع السمن البلدي في الإناء كبير واسع.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على نار هادئة ونتركها حتى تدفئ.

عندما تدفأ نرفعها من على النار.

ثم نأتي بوعاء آخر كبير ونقوم بوضع الدقيق و السمسم ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضيف رائحة الكحك ورشه من الملح.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضها حتى يمتزجا ويختلط مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بسكب السمن على الدقيق ونقلب المكونات بملعقة حتى تبرد المكونات والسمن.

نضيف بعد ذلك الخميرة والسكر ثم نضيف الماء الدافئ ونقلبهم مع بعضهم ثم نتركهم لمدة 5 دقائق لكي ترتاح.

بعد ذلك نقوم بفرك الدقيق مع السمن والمكونات الأخرى حتى يتشرب السمن تماماً ويصبح مثل حبات الرمل.

نضيف الحليب أو الماء على الكحك ونقوم بعجن جيدًا حتى تحصلين على عجينة ناعمه لا يوجد بها تشققات.

نقوم بتغطية الكحك ونتركه يرتاح لمدة ساعة.

ثم نقوم بتشكيل الكعك كرات متساوية الحجم يمكنك حشوها ايضًا كما تحبين.

يمكنك أيضا استخدام مكبس الكحك لتزينها أو تقومين بعملها بالنقاش.

نأتي بصينية الفرن ونضع الكحك الدايب الناعم وتدخل في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٥الي٣٥ دقيقة او حتي تأخذ لون ذهبي من الأسفل و نفتح الشواية دقيقتين لتأخذ لون ذهبي من الأعلي، ثم تقدم للطعام بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة الكحك الدايب الناعم بالسمن ذي بتاع زمان يذوب في الفم من جمالة و ريحة و طعم مثل الأفران - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكحك الدايب الناعم بالسمن ذي بتاع زمان يذوب في الفم من جمالة و ريحة و طعم مثل الأفران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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