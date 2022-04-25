أعشاب تعالج ضعف الأعصاب والعضلات نهائياً .. تناولها وعش قوي ومرتاح البال (طريقة الاستخدام الصحيحة)

وايضا ممكن الأعصاب تصاب بالضعف نتيجة التعرض للضغوطات النفسية وفرط النشاط البدني بالإضافة إلى القلق والتوتر وتلوث البيئة المحيطة.

والإصابة بهذه المشكلة الصحية يؤثر على حياة المريض بصورةٍ سلبية الأمر الذي يستدعي العلاج المبكر للحد من تفاقم الوضع، وسيتم التعرف على طرق علاج ضعف العضلات والأعصاب بالأعشاب في هذا المقال.

أسباب ضعف العضلات والأعصاب

يعتبر الجهاز العضلي والجهاز العصبي في الجسم من الأجهزة التي يجب الحرص على سلامتها، وذلك عن طريق تناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة وبذل الأنشطة البدنية بصورةٍ معتدلة، ومن أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف العضلات والأعصاب ما يلي:

أسباب ضعف العضلات

قلة الحركة الذي يؤدي إلى إصابة عضلات الجسم بالكسل. من أسباب ضعف العضلات عند المرأة هي الحمل، حيث تتعرض الحامل أثناء هذه الفترة ضعف في الستيرويدات. التعرض للحوادث والإصابات المختلفة كالكسور.

التقدم في العمر. تعرض الجهاز العصبي للإصابات. تناول بعض أنواع الأدوية التي تترك آثارًا جانبية من ضمنها ضعف العضلات. الإصابة بالأمراض المزمنة وفشل القلب ومرض فقر الدم. عدم الحصول على قسط كافي من النوم. نقص معدل الكالسيوم في الجسم. شرب الكحول. التدخين. إصابة العضلات بالالتهاب.

أسباب ضعف الأعصاب

التعرض لمختلف الضغوطات النفسية. الظروف المعيشية الصعبة. التدخين. الإدمان على تناول المشروبات الكحولية. تناول الأغذية غير الصحية. التعرض للصدمات النفسية. المخدرات. تناول الأدوية المهدئة.

علاج ضعف العضلات والأعصاب بالأعشاب

الحفاظ على عضلات وأعصاب الجسم من الأمور الضرورية التي يجب على الإنسان الاهتمام بها، وذلك من خلال ممارسة الرياضة بأنواعها وتناول الغذاء الصحي المحتوي على العناصر الغذائية والإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة، كما يمكن علاج ضعف العضلات والأعصاب بالأعشاب التي تزيد من قوتها وتعالجها من مختلف المشاكل الصحية التي قد تصاب بها، وسيتم ذِكر طرق علاج ضعف العضلات والأعصاب بالأعشاب في السطور الآتية:

علاج ضعف العضلات

الشوفان: تناول الشوفان أو إضافته إلى مختلف وصفات الطعام يساعد بشكلٍ كبير في تقوية العضلات، ويُنصح بتناوله طازجًا دون تعريضه لدرجة حرارةٍ عالية للمحافظة على قيمته الغذائية.

البابونج: يُستخدم البابونج بكثرة مشروبٍ عشبي ساخن، وله العديد من الفوائد حيث يعالج ضعف العضلات وتشنجها، ويستخدم من خلال دهن المنطقة المصابة بالقليل من زيت البابونج، أو عن طريق مزج كوب من الماء المغلي مع نصف ملعقة كبيرة من أزهار البابونج، يُترك المزيج حتى يزداد تركيزه ثم يُشرب.

الجينسينغ: تساعد هذه العشبة على تنشيط الجسم وتخليصه من التعب، كما تحتوي على عناصر فعالة تقوي العضلات وتعالجها من الضعف.

الأعشاب الصينية: استخدام الأعشاب الصينية يقوي العضلات ويزيد من قدرة الجسم على التحمل، كما تمده بالطاقة التي يحتاجها.

إكليل الجبل: تحتوي هذه العشبة على مجموعة من المعادن والفيتامينات ومواد مضادة للأكسدة، الأمر الذي يعالج التهاب العضلات ويزيد من قوتها، ويُستخدم إكليل الجبل من خلال إضافة كمية مناسبة منه إلى كوب من الماء المغلي وتناول هذا المزيج بشكل يومي.

علاج ضعف الأعصاب

الهندباء البرية: تتواجد هذه العشبة في فصل الربيع ولها مفعول قوي على أعصاب الجسم، حيث تساعد في علاجها من الضعف وتزيد من قوتها.

الميرمية: تناول مشروب الميرمية يوميًا يساعد على تقوية الجهاز العصبي في جسم الإنسان، وتُستخدم هذه العشبة عن طريق وضع كمية مناسبة منها في الماء، يُغلى المزيج على النار ويتم تناوله ثلاث مرات في اليوم.

الزنجبيل: تناول مغلي الزنجبيل يعالج كبار السن والصغار من ضعف الأعصاب.

البلوط: يضاف نصف كيلو من قشر البلوط المطحون إلى ثلاثة لترات من الماء، يُغلى المزيج على النار لخمس عشرة دقيقة، بعد ذلك يُصفى ويُشرب دافئًا .

الكرفس: تناول الكرفس نيئًا أو إضافته إلى مختلف أطباق السلطة يساعد في تقوية الأعصاب ويعالج الجسم من أمراضٍ كثيرة.

حصى البان: يُستخدم من خلال وضع كوب من الماء في إناءٍ على النار وبعد أن يغلي يضاف إليه نصف ملعقة كبيرة من حصى البان، يُترك المزيج لخمس عشرة دقيقة ويُشرب يوميًا.