سرطان البنكرياس .. 3 أحاسيس تدل على وجود ورم يضغط على المعدة !

لهذا إذا واجهت الأحاسيس التالية ، احجز موعدًا عاجلاً مع طبيبك، وذلك وفقًا للخبراء في John Hopkins Medicine ، فإن معدل النجاة من سرطان البنكرياس أقل بكثير من أنواع السرطان المختلفة.

تُظهر الخلايا السرطانية التي تتكاثر في قنوات البنكرياس - والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من الحالات

- أعراضًا محددة للمرض.

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون سبب مشاكل الجهاز الهضمي "ورم يضغط على المعدة".

على هذا النحو ، فإن أحد الإحساس الذي يمكن أن يسببه هذا هو الشعور بالغثيان ، وبالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنهم يتقيأون.

إحساس آخر محتمل يمكن أن يحدث هو الشعور بعسر الهضم.

وصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الشعور بعسر الهضم بأنه الشعور بالشبع ، والانتفاخ ، والمرض ، إلى جانب إحساس بالحرقان في الصدر ، والمعروف باسم حرقة المعدة.

تظهر الحموضة المعوية عادةً بعد تناول الوجبة ، وقد يرتفع سائل المذاق المر (من المعدة) إلى الفم.

على هذا النحو ، فإن أحد الإحساسيس الذي يمكن أن يسببه هذا هو الشعور بالغثيان ، وبالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنهم يتقيأون.

إحساس آخر محتمل يمكن أن يحدث هو الشعور بعسر الهضم.

لا يعتبر عسر الهضم عادة علامة على أي شيء خطير ، ولكن عليك تنبيه طبيبك إذا كنت تعاني من هذه الحالة بشكل متكرر.

وأضافت جونز هوبكنز ميديسن أن فقدان الشهية يمكن أن يكون أيضًا علامة تحذيرية لسرطان البنكرياس. وكذلك فقدان الشهية.

ثلاثة أحاسيس تحذر من سرطان البنكرياس

فقدان الشهيةعسر الهضمالغثيان.

قد يؤدي سرطان البنكرياس أيضًا إلى تورم البطن والإرهاق.

وأشار الخبراء إلى أن "التعب الشديد قد يكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس ، ولكنه أيضًا علامة شائعة على حالات أخرى".

وفي كلتا الحالتين ، لا ينبغي تجاهل التعب غير المبرر.

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر أيضًا علامة تحذير على نمو الورم السرطاني.

ما مدى احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس؟

هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس.

قالت جمعية سرطان البنكرياس الخيرية بالمملكة المتحدة إن هناك "دليلًا جيدًا" على أن ما يلي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس:

كبار السنالتدخينالبدانةالتهاب البنكرياسداء السكري

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس.

في حين أن بعض عوامل الخطر غير قابلة للتعديل ، مثل التقدم في السن والتاريخ العائلي للمرض ، يمكن تقليل عوامل الخطر الأخرى.

على سبيل المثال ، يعد الحفاظ على وزن صحي أو تحقيقه أحد الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

علاوة على ذلك ، قد يكون الإقلاع عن التدخين طريقة رئيسية أخرى لتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.

أبرزت الأدلة أيضًا أن الكحول واللحوم الحمراء والمعالجة وبعض فصائل الدم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وأوضحت المؤسسة الخيرية: "هناك بعض الأدلة على أن الأشخاص ذوي فصائل الدم A و AB و B قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

"لكن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O قد يكون لديهم مخاطر أقل. لا نعرف لماذا قد تؤثر فصيلة الدم على المخاطر الخاصة بك ، ولكن قد تكون مرتبطة بالجينات."

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المرض ، فتفضل بزيارة Pancreatic Cancer UK