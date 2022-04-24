طريقة عمل الشرقانة والغرقانة لعزومات رمضان

طريقة عمل الشرقانة والغرقانة من أكثر الحلويات التي يزداد عليها البحث في شهر رمضان مؤخرًا، حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة من مكونات بسيطة، وفيما يلي نقدم طريقة التحضير والمقادير بالتفاصيل.

طريقة عمل الشرقانة والغرقانة

فيما يلي نقدم طريقة كل صنف من الحلويات على حدة مع تقديم المكونات بالكامل وطريقة الإعداد خطوة بخطوة:-

طريقة عمل الشرقانة

الشرقانة من الحلى الرمضاني اللذيذ الذي يعتمد على دقيق السميد ويمتاز بطعمه الشهي، وفيما يلي المكونات والخطوات:-

المقادير

كوبان من دقيق السميد الناعم.

كوبان من السكر.

كأسان من الماء.

كوبان من الحليب.

100 جرام من الزبدة.

كوب من لمكسرات المجروشة.

مقادير الكريمة

كوب من بودرة الكريمة اللباني.

نصف كوب من السكر.

كوب من اللبن البارد.

علبة قشدة.

كيك فانيلا.

الطريقة

أولاً يتم تحضير الكريمة من خلال ضرب اللبن البارد مع السكر جيدًا. ثم يتم إضافة بودرة الكريمة والضرب مرة أخرى لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى يتضاعف الحجم ويصبح ذات قوام كريمي. من ثم يتم إضافة علبة من القشدة الطازجة أو الجاهزة حسب المتوفر، مع التقليب لمزج المكونات، وبذلك نكون انتهينا من إعداد الكريمة. ثم يتم البدء في تحضير الشربات عن طريق خلط كوبان من الماء مع كوبان من السكر في وعاء على النار حتى الغليان. في طاسة أخرى، يتم وضع ملعقتان من الزبدة أو السمن، وإضافة السميد. ثم يتم التقليب جيدًا على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتغير اللون إلى البني الفاتح. بعد ذلك يتم إضافة الشربات مع التقليب، ثم يتم إضافة الحليب السائل مع التقليب المستمر حتى تختفي السوائل ويصبح الخليط ذات قوام كثيف. ثم يتم إحضار بولة دائرية وتبطينها بكيس من البلاستيك. من ثم يتم وضع 3/4 كمية الخليط في البولة وتشكيلها لتأخذ نفس الشكل. ثم يتم فرد الكريمة، ثم كيك الفانيلا، ثم المكسرات، قم طبقة أخرى من الكريمة اللباني، وأخيرًا طبقة من المكسرات المجروشة. من ثم يتم استخدام الكمية المتبقية من عجين السميد في غلق المكونات. ثم يتم تغليفها بكيس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة لمدة خمس ساعات أو أكثر. وأخيرًا يتم نزع الكيس وقلبها في طبق التقديم مع إضافة المكسرات المجروشة على الوجه للتزيين، وبالهنا والعافية.

طريقة عمل الغرقانة

أما عن طريقة تجهيز حلى الغرقانة في رمضان، فيتم إتباع الخطوات الآتية:-

المكونات

نصف كيلو من الكنافة المجمدة.

كوب من اللبن المكثف.

نصف كوب من الشربات الكثيف.

100 جرام من السمن أو الزبدة.

الطريقة

أولاً يتم تفتيت الكنافة فور إخراجها من الفريزر. ثم يتم إضافة السمن والتقليب جيدًا حتى تتداخل المكونات. من ثم يتم تحمير الكنافة بالسمن في طاسة على نار هادئة حتى تتحول إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم إضافة الشربات إلى الكنافة بعد أن تبرد تمامًا. ثم يتم وضع نصف كمية الكنافة في بولة دائرية مع الضغط عليها حتى تأخذ شكل البولة. من ثم يتم إضافة اللبن المكثف، وإضافة باقي كمية الكنافة مع الحرص على تغطية اللبن المكثف بالكامل. يتم تغطيها بكيس بلاستيك ووضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات. ثم يتم قلبها في طاجن أو طينية مخصصة للميكروويف، ونضع على الوجه ملعقتان من اللبن المكثف. نضعها في الميكروويف لمدة ثلاث دقائق، وتقدم ساخنة وبالهنا والصحة.

بذلك نكون انتهينا من تقديم طريقة عمل الشرقانة والغرقانة بالخطوات والمقادير لتقديم حلى لذيذ وغير تقليدي في رمضان.