طريقة عمل الكنافة النابلسية على طريقة نجلاء الشربيني طعم ولا أروع

الكنافة النابلسية من أشهر أنواع الكنافة التي يشتهر بها الوطن العربي كاملاً، وترجع أصولها الأولى إلى منطقة الشام، وتتميز عن باقي أنواع الكنافة في الحشو حيث يتم حشوها بنوع معين من الجبنة للحصول على المذاق والقوام المطلوبين، ويوجد أكثر من طريقة لتحضير الكنافة النابلسية تختلف باختلاف الشيف أو المنطقة.

الكنافة النابلسية

المميز في حشوة الكنافة النابلسية أنها محشوة بالجبنة التي تميز مذاقها، نحصل عليها كما يلي:

المكونات:

كوبان جبن عكاوي.

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة لون طعام أحمر.

كوب ونصف من الشربات.

نصف كيلو كنافة طازجة.

فستق مطحون.

طريقة التحضير:

نبدأ ببشر الجبنة العكاوي ويفضل قبل البشر نضعها في ماء دافئ لنقعها حتى تتخلص من الأملاح الزائدة بها. ثم نقسم كمية الزبدة لثلاثة مقادير، أولهما نخلطه مع اللون الأحمر ونقلبه. نضع الكنافة في وعاء عميق بعد تفكيكها أو فركها جيداً ونخلطها بمقدار الزبدة الأول. نضع مقدار الزبدة الثاني على نار هادئة ونضع الكنافة فيها ونحركها جيداً حتى يتغير لونها ثم نرفعها ونخلطها بالجبنة لتذوب فيها. ثم نضع فوق الجبنة طبقة كنافة أخرى وعليها كمية الزبدة المتبقية ونقلبها في صينية أخرى لتأخذ لون أيضاً. بعد ذلك نسقي صينية الكنافة بالشربات جيداً ونتركها لتبرد ثم تقدم.

الكنافة النابلسية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بمكونات وخطوات طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مختلفة وسهلة كثيراً ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

مقدار نصف كيلو كنافة طازجة مقطعة لقطع صغيرة.

سمنة.

مقدار نصف كيلو سكر.

جبنة موزاريلا مبشورة.

شربات

لون طعام برتقالي.

فول سوداني أو مكسرات مجروشة للتزيين.

طريقة التحضير: