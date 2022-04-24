طرق مختلفة لتحضير الجلاش بحشوة المكسرات وحشوة الكاسترد

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الجلاش الحلو، تظهر في شهر رمضان أنواع جديدة ومختلفة من الحلوى التي تقدم بكثرة في هذا الشهر الكريم فضلًا عن غيره من الشهور والمناسبات وأشهر تلك الحلويات هي الجلاش، حيث أن الجلاش يمكن تقديمه مالحًا بحشو اللحم أو الجبن أو حلوًا بحشو المكسرات والعسل والسكر والكريمة وما إلى ذلك، ولكن هل جربتم من قبل طريقة تحضير الجلاش في المنزل بل من شرائه جاهزًا؟ إليكم الطريقة في السطور القادمة.
وصفة الجلاش الحلو
نقوم في تلك الوصفة بتحضير الجلاش الأصلي الكلاسيكي الحلو المعتاد بالمكسرات إذ يتكون من:
- لفة كاملة جاهزة من الجلاش.
- ربع كوب من كل من المقادير القادمة: فستق مبشور ناعم، حبيبات زبيب، جوز هند، سوداني مطحون ناعم، ولوز مبشور.
- نصف كوب فقط به سمنة أو زبدة.
- مع مقدار كوبين شربات يكون ساخن.
خطوات التحضير
- نحضر حشوة الجلاش في البداية حيث نخلط في وعاء عميق السوداني والزبيب وجوز الهند فقط لمزج الحبيبات سويًا.
- يمكن إضافة كمية من اللوز والفستق المبشور ضمن الحشو والباقي يستخدم للتزيين.
- نعد صينية الفرن بفرد طبقات الجلاش فوقها بعد دهنها بالزيت وكذلك دهن الجلاش بالسمنة لسهولة فرد الحشو بها.
- ومن ثم نضع الحشو على طرف الجلاش ويتم لفه كالمربع أو الشكل الأسطواني الرول المعروف مع الضغط جيدًا لمنع تسرب الحشو.
- يتم دهن الجزء العلوي من الجلاش بالسمن وتوضع الصينية في فرن حرارته مرتفعة حتى ينضج الجلاش.
- وفي النهاية يصب فوقه الشربات للتحلية.
طريقة الجلاش بحشوة الكاسترد
هنا نستخدم حشوة جديدة ولذيذة في نفس الوقت للجلاش وهي الكاسترد حيث تتكون من:
- علبة من لفة الجلاش.
- مقدار ملعقتين سكر وأخرتين من بودرة الكاسترد وزبدة طرية.
- كوب حليب بارد.
الخطوات
- نخلط السكر والكاسترد مع الحليب ونضعهم على النار ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر والكاسترد في الحليب.
- عندما نلاحظ ظهور فقاعات من الحليب يتم رفعه عن النار فذلك يعني أن الكاسترد صار جاهزًا حيث يجب أن يكون كتلة متماسكة.
- نحضر صينية الفرن ونمسحها بالزبدة ونضع بها ورقتين جلاش ونضع الحشوة على طرف الجلاش ويلف برفق حتى لا تخرج الحشوة.
- ننهي الكمية بأكملها ونضع الصينية في الفرن.
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