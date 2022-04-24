طريقة عمل كحك العيد الناعم والدايب دوب وأسرار نجاحه من أول مرة

كحك العيد هو أحد الوصفات المشهورة في مصر والدول العربية، حيث يرتبط الكحك بشكل عام بمناسبة العيد، وهو عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، حيث تسعى كل ربات المنازل إلى إحضار كافة مكونات تحضير الكحك من أجل خبز كمية من كحك العيد في المنزل.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

يمكن عمل كحك العيد في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

المكونات

كيلو الدقيق الفاخر.

رشة ملح.

2 ملعقة من ريحة الكحك من محل العطارة.

ملعقتين من بهار الكحك.

2 ملعقة خميرة.

كيس باكينج بودر.

كوب حليب.

كوب سمسم غير محمص.

كوب سكر مطحون.

2 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

صاج مدهون سمنة.

مناقيش الكحك.

طريقة التحضير

في كوب كبير نضيف الحليب إلى الخميرة ونقلبهم ونتركهم جانبا حتى تتفاعل الخميرة وتنشط.

في إناء نقوم بوضع السمن مع السكر، ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.

في إناء أخر نخلط الباكينج بودر مع الدقيق مع السمسم مع الملح جيدا.

ثم نضيف خليط السمن والسكر إلى خليط الدقيق، ونبث الدقيق بالسمن جيدا باليد.

ثم نقوم بإضافة خليط الحليب والخميرة إلى خليط الدقيق والسمن، ونفرك الخليط باليد جيدا.

ثم نضيف بهارات الكحك وريحة الكحك، ونعجن العجينة جيدا.

سيتم الحصول على عجينة ناعمة، نتركها لتختمر جانبا ونغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

سيتم الحصول على عجينة ناعمة، نتركها لتختمر جانبا ونغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بعمل كرات الكحك، ثم نرسم عليها باستخدام المناقيش المخصصة لها.

ثم نرص وحدات الكحك في الصاج المدهون بالسمن.

ثم نضع الكحك في فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

يتم نقوم بعد ذلك بتزيين الكحك بالسكر البودرة.

نصائح يجب اتباعها عند تناول كحك العيد

يمتلك كحك العيد الكثير من العناصر الغذائية التي قد تكون مفيدة لبعض الناس وقد تكون مضرة لبعضهم، فلابد من إتباع ما يلي