نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد الناعم والدايب دوب وأسرار نجاحه من أول مرة في المقال التالي
كحك العيد هو أحد الوصفات المشهورة في مصر والدول العربية، حيث يرتبط الكحك بشكل عام بمناسبة العيد، وهو عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، حيث تسعى كل ربات المنازل إلى إحضار كافة مكونات تحضير الكحك من أجل خبز كمية من كحك العيد في المنزل.
طريقة عمل كحك العيد الناعم
يمكن عمل كحك العيد في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
المكونات
- كيلو الدقيق الفاخر.
- رشة ملح.
- 2 ملعقة من ريحة الكحك من محل العطارة.
- ملعقتين من بهار الكحك.
- 2 ملعقة خميرة.
- كيس باكينج بودر.
- كوب حليب.
- كوب سمسم غير محمص.
- كوب سكر مطحون.
- 2 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.
- صاج مدهون سمنة.
- مناقيش الكحك.
طريقة التحضير
- في كوب كبير نضيف الحليب إلى الخميرة ونقلبهم ونتركهم جانبا حتى تتفاعل الخميرة وتنشط.
- في إناء نقوم بوضع السمن مع السكر، ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.
- في إناء أخر نخلط الباكينج بودر مع الدقيق مع السمسم مع الملح جيدا.
- ثم نضيف خليط السمن والسكر إلى خليط الدقيق، ونبث الدقيق بالسمن جيدا باليد.
- ثم نقوم بإضافة خليط الحليب والخميرة إلى خليط الدقيق والسمن، ونفرك الخليط باليد جيدا.
- ثم نضيف بهارات الكحك وريحة الكحك، ونعجن العجينة جيدا.
سيتم الحصول على عجينة ناعمة، نتركها لتختمر جانبا ونغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بعمل كرات الكحك، ثم نرسم عليها باستخدام المناقيش المخصصة لها.
- ثم نرص وحدات الكحك في الصاج المدهون بالسمن.
- ثم نضع الكحك في فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.
- يتم نقوم بعد ذلك بتزيين الكحك بالسكر البودرة.
نصائح يجب اتباعها عند تناول كحك العيد
يمتلك كحك العيد الكثير من العناصر الغذائية التي قد تكون مفيدة لبعض الناس وقد تكون مضرة لبعضهم، فلابد من إتباع ما يلي
- لمريض السكر يفضل تناول قطعة واحدة فقط من الكحك يوميا.
- لمريض القلب وتصلب الشرايين يفضل تناول قطعتين فقط في اليوم الواحد.
- لأصحاب الوزن الزائد ومحبي الريجيم يفضل تناول قطعة واحدة فقط في اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كحك العيد الناعم والدايب دوب وأسرار نجاحه من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.