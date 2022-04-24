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عمر شويل - جدة حلى السميد بالحليب من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكن تحضريها ببعض المكونات البسيطة لعمل أحلى تحلية باردة بدون فرن ولا بيض بخطوات بسيطة وسهلة، وهي حلوى غير مكلفة تتوفر مكوناتها في كل مطبخ ولا نحتاج لعملها شراء أي مكونات غالية الثمن، ودائماً يتم البحث عن وصفات جديدة لعمل حلويات سهلة وسريعة بمكونات بسيطة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل حلى السميد بالحليب بدون فرن ولا بيض بأسهل طريقة.
مكونات حلى السميد بالحليب
تتوفر المكونات في مطبخك ولا نحتاج لتحضير حلى السميد سوى بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لتحضيره بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-
الطبقة الأولى
- كوب من السميد.
- كوب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.
مكونات الطبقة الثانية
- 2 كوب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة أو علبة زبادي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات الشربات
- 1 كوب ماء.
- 1 كوب سكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
لنجاح عمل حلى السميد يجب الالتزام بخطوات طريقة التحضير للحصول على أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهي كما يلي:-
- لتحضير الشربات: نخلط كوب من السكر وكوب من الماء على البارد ثم نرفع الخليط على النار وعندما يبدأ في الغليان نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار.
- لتحضير الطبقة الأولي: نضع طاسة علي النار بها ملعقتين من الزبدة أو السمنة ونضيف عليها كوب من السميد مع التقليب المستمر حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- ثم نضيف الشربات الساخن مع كوب من الحليب ونقلب جيداً باستمرار حتي يشرب السميد الحليب والشربات جيداً ويثقل قوامه ويصبح متماسك بدون سوائل ثم يترك ليبرد.
- يفرد في صينية ونقوم بتسوية السطح ليصبح ناعم وأملس.
- لتحضير الطبقة الثانية: في إناء عميق نضع كوبين من الحليب وملعقتين كبيرتين من السكر وملعقتين كبيرتين من النشا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب المكونات علي البارد حتي تمتزج.
- ثم نرفع الخليط علي النار مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام ويصبح مثل المهلبية متماسكة بدون تكتلات ثم نطفئ النار.
- ثم نضيف الفانيليا وعلبة من الزبادي أو ملعقة كبيرة من الزبدة للحصول علي طعم مميز.
- نوزع الخليط وهو ساخن علي طبقة السميد وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة لتبرد وتتماسك ثم تقطع إلي مربعات أو حسب الرغبة مع وضع قليل من المكسرات فوق كل مربع وتقدم بألف صحة وعافية.
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