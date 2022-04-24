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عمر شويل - جدة حلى السميد بالحليب من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكن تحضريها ببعض المكونات البسيطة لعمل أحلى تحلية باردة بدون فرن ولا بيض بخطوات بسيطة وسهلة، وهي حلوى غير مكلفة تتوفر مكوناتها في كل مطبخ ولا نحتاج لعملها شراء أي مكونات غالية الثمن، ودائماً يتم البحث عن وصفات جديدة لعمل حلويات سهلة وسريعة بمكونات بسيطة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل حلى السميد بالحليب بدون فرن ولا بيض بأسهل طريقة.

مكونات حلى السميد بالحليب



تتوفر المكونات في مطبخك ولا نحتاج لتحضير حلى السميد سوى بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لتحضيره بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-

الطبقة الأولى

كوب من السميد.

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

مكونات الطبقة الثانية

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو علبة زبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الشربات

1 كوب ماء.

1 كوب سكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

لنجاح عمل حلى السميد يجب الالتزام بخطوات طريقة التحضير للحصول على أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهي كما يلي:-