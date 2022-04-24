نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للاحراج بعد الآن.. مشروب معجزة لعلاج انتفاخ البطن والغازات في يوم واحد بدون أدوية في المقال التالي
هناك بعض أنواع الطعام المختلفة والمتنوعة التي تؤدي إلى وجود غازات في البطن، وتعتبر هذه الغازات من أكثر الأمور المزعجة لدى الكثير منا، لأنها بعمل مؤلمة جيدا، وتضع الشخص في مواقف محرجه للغاية، وهناك الكثير من أسباب التي تؤدي إلى ذلك، ولكن يوجد سبب مشهور وهو تناول الطعام بسرعة ودخول الهواء أثناء المضغ، فهذا يؤثر على الأمعاء وانتفاخها، مع العلم أن يوجد أدوية كثيرة للتخلص من هذه الغازات، ولكن يوجد بعض الأشخاص يفضلون المشروبات الطبيعية التي تخلصك من انتفاخ البطن وخروج الغازات بكل سهولة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة.
مكونات المشروب السحرى للقضاء على غازات البطن المزعجة
هناك بعض العادات الخاطئة التي يفعلها الكثير منا هى التي تؤدي إلى غازات البطن، ومن أهم هذه العادات:
- الأشخاص المدخنين هم أكثر الأشخاص عرضة لحدوث انتفاخ البطن باستمرار.
- معظم الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة هم أكثر الناس عرضة للإصابة بغازات البطن المتكررة، بسبب تراكم الدهون في البطن.
- الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، يشعرون دائما بانتفاخ البطن وألم شديد فيها.
- البنات الذين يتناولون العلكة بشكل يومي.
- تناول الطعام بسرعة والسماح للهواء بالدخول في المعدة.
مكونات المشروب النعناع:
- كوب ماء ساخن.
- ملعقة كبيرة من النعناع المخفف أو الفريش.
- ملعقة واحدة سكر.
طريقة تحضير المشروب
هناك الكثير من المشروبات التي يجب معرفتها حتى تتخلص من انتفاخ البطن المؤلم، وسوف نعرض لكم طريقة تحضير مشروب النعناع:
- يتم وضع النعناع في كوب زجاجي.
- ثم نضع عليه الماء المغلي.
- يتم تغطية الكوب بغطاء لمدة عشر دقائق حتى يتجانس النعناع مع الماء.
- تستطيع تحليته بالسكر، أو يمكن الإستغناء عنه.
يجب تناول هذا المشروب مرتين في اليوم.
خطوات التخلص من الانتفاخ بطرق أخرى
سوف نقوم بشرح بعض الخطوات للتخلص من غازات البطن وهى:
- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، حتى نحمي أنفسنا من الإمساك والتعرض للانتفاخ البطن.
- يجب على الأشخاص المعرضين لغازات البطن وانتفاخها ممارسة أنواع كثيرة من الرياضة
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