نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور أشهى حلويات العيد وتزيينه بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم طريقة عمل البيتي فور في المنزل، فمن خلال وضع مقادير محددة مع إتباع بضعة خطوات سيكون لديك بيتي فور العيد الشهي بأفضل مذاق على الإطلاق، بالإضافة إلى طرق مبتكرة في تزيين البيتي فور بحيث تزيده جمالًا وتجعله بمثابة قطعة تزين صحن حلويات العيد الذي لا غنى عنه في الأعياد والمناسبات الخاصة، إلى جانب الكحك والبسكويت والغريبة.

طريقة عمل البيتي فور

لإعداد البيتي فور ألذ حلويات العيد عليك تحضير كوب من الزبدة على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، وأيضًا 2 كوب من دقيق المخبوزات، نصف كوب من السكر البودر، نصف ملعقة من البيكنج بودر، بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، رشة ملح صغيرة، كمية من الشوكولاتة الفارمسيل للتزيين، وبالنسبة إلى طريقة عمل البيتي فور فهى تتضمن الخطوات التالية:

نخلط الزبدة مع السكر جيدًا، إلى أن يصبح قوامها مثل الكريمة، ويمكنك الاستعانة بالمضرب الكهربائي في هذه الخطوة؛ لضمان خلط المكونات وفي وقتٍ أقل.

نضيف البيض والفانيليا مع استمرار في خلط المكونات، ومن ثم نضيف الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، وأيضًا البيكنج بودر ورشة الملح.

نخلط المكونات مرة أخرى ولكن باستخدام الملعقة، ونترك عجينة البيتي فور لمدة ربع ساعة قبل البدء في تشكيل البيتي فور.

يوضع البيتي فور بعد تشكيله بالشكل المحبب لكم في صينية، ثم نضعها في فرن متوسط الحرارة، مع متابعة الصينية كل فترة إلى أن ينضج.

بالنسبة إلى خطوة التزيين تكون بعد أن يبرد البيتي فور تمامًا، ويمكن استخدام صوص الشوكولاتة أو المربى من أجل لصق كل قطعتين في بعضهما البعض، ونزين الجزء الأعلى منها بالصوص ثم الشوكولاتة الفارمسيل.

البيتي فور بالشوكولاتة

بما أن الشوكولاتة هى النكهة المحببة لدي الجميع، فإن تحضير البيتي فور بنكهة غنية بالمذاق الشهي مثل الشوكولاتة سيكون رائعًا، وفيما يلي سنتعرف على خطوات إعداد البيتي فور بالشوكولاتة:

يوضع كيلو من الدقيق مع كوبين من السكر، ربع كوب من الكاكاو، 600 جرام من الزبدة، بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ربع ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وتخلط المكونات جيدًا.

تشكل عجينة البيتي فور بعد نصف ساعة من عجنها حتى ترتاح، ثم توضع فوق ورق الزبدة في صينية.

توضع الصينية في الفرن وتكون درجة حرارة الفرن 160، وسيحتاج حوالي ربع ساعة كي ينضج مع مراعاة متابعته بداية من مرور 10 دقائق.

يزين البيتي فور بالصوص الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء، وتُضاف إليها الشوكولاتة الفارمسيل أو جوز الهند المبشور.

طرق تزيين البيتي فور

تتعدد طرق تزيين البيتي فور ليكون شكله مبتكر أكثر، وخاصةً أن هناك مكونات لذيذة تستخدم في التزيين، وتجعل مذاقه أجمل ومنها: