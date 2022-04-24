نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض الأسنان الصفراء وتفتييت الجير المتراكم لسنوات لمظهر أنيق قبل العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان الصفراء أحد العوامل التي تتسبب في الإزعاج والإحراج لأنها تؤثر على شكل الابتسامة، وسبب اصفرار الأسنان هذا تراكم طبقات من الجير عليها لعدم الاهتمام بنظافتها، ويمكن الحصول على أسنان بيضاء لامعة بوصفات طبيعية ومكونات موجودة في كافة المنازل وغير مكلفة.

التخلص من الأسنان الصفراء

توجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من اصفرار الأسنان، ومن ضمن هذه الطرق نجد:

قشر الموز للأسنان



يتميز قشر الموز بامتلاكه لفوائد كثيرة في تبييض الأسنان، وهذا بفضل احتوائه على معادن هامة كثيرة مثل: البوتاسيوم، الماغنسيوم التي تمتصها الأسنان، ويتم التخلص من الأسنان الصفراء بهذه الوصفة كما يلي:

يجب اختيار حبة الموز الطازجة والحفاظ على قشرتها. نأتي بقشر الموز ونفرك بها الأسنان جيداً على أن تكون الجهة الداخلية هي المواجهة للأسنان. أن تترك قشرة الموز لمدة خمس دقائق للاستفادة من العناصر التي تحتوي عليها.

الفراولة للأسنان



من أبرز مميزات الفراولة أنها تحتوي على معدل كبير من فيتامين ج، وهذا الفيتامين يساعد الأسنان كثيراً في جعلها بيضاء ولامعة بشكل دائم، وهذا يتم عن طريق الخطوات التالية:

أول خطوة نقوم بطحن كمية قليلة من الفراولة حتى تتكون عجينة. نأخذ هذه العجينة ونفرك بها الأسنان بلطف بمعدل مرتين كل يوم لعدة أسابيع متتالية لتختفي الطبقة الصفراء من على الأسنان.

يمكن أيضاً استخدام حبات الفراولة في التخلص من الأسنان الصفراء كما يلي:

نقوم بخلط لب الفراولة مع مقدار نصف ملعقة صودا خبز صغيرة. وننثر هذا الخليط على الأسنان لعدة دقائق، ثم نغسل الأسنان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون مناسب.

الليمون لتبييض الأسنان

نجد أن خاصية التبييض التي توجد في حبات الليمون تساعد كثيراً في التخلص من اصفرار الأسنان، وهذا يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يمكن استخدام عصير الليمون كغرغرة.

يفضل استخدام قشر الليمون في فرك الأسنان بها للقضاء على الأسنان الصفراء.

توجد طريقة فعالة في القضاء على مشكلة اصفرار الأسنان كما يلي: