فطائر المقلاة السائلة سريعة وسهلة وغير مكلفة

فطائر المقلاة السائلة من الأكلات السريعة والسهلة التي تحرص كثير من ربات البيوت على تحضيرها لأنها وجبة خفيفة ومحببة للأطفال ويمكن تقديمها لأسرتك كسحور خفيف في شهر رمضان، وهي أكلة غنية بالعناصر الغذائية لاحتوائها علي الخضراوات والجبن والتونة، وتعتبر فطائر المقلاة وجبة اقتصادية وغير مكلفة حيث تتوفر مكوناتها في كل منزل ويمكن إعدادها في أي وقت وبأقل جهد، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بطريقة سهلة و بسيطة وبمكونات اقتصادية.

مكونات فطائر المقلاة السائلة



سنحتاج لعمل فطائر المقلاة بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهي كما يلي:-

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

400 جرام (4 أكواب صغيرة من الدقيق).

خضراوات حسب الرغبة (بصل مبشور، بطاطس مبشورة، فلفل ألوان قطع صغيرة).

جبن أو تونة حسب الرغبة.

طريقة التحضير