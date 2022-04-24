فطائر المقلاة السائلة سريعة وسهلة وغير مكلفة

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فطائر المقلاة السائلة من الأكلات السريعة والسهلة التي تحرص كثير من ربات البيوت على تحضيرها لأنها وجبة خفيفة ومحببة للأطفال ويمكن تقديمها لأسرتك كسحور خفيف في شهر رمضان، وهي أكلة غنية بالعناصر الغذائية لاحتوائها علي الخضراوات والجبن والتونة، وتعتبر فطائر المقلاة وجبة اقتصادية وغير مكلفة حيث تتوفر مكوناتها في كل منزل ويمكن إعدادها في أي وقت وبأقل جهد، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بطريقة سهلة و بسيطة وبمكونات اقتصادية.
مكونات فطائر المقلاة السائلة
سنحتاج لعمل فطائر المقلاة بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهي كما يلي:-
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب ونصف من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 بيضة
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- 400 جرام (4 أكواب صغيرة من الدقيق).
- خضراوات حسب الرغبة (بصل مبشور، بطاطس مبشورة، فلفل ألوان قطع صغيرة).
- جبن أو تونة حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع الماء الدافئ مع الحليب والسكر والخميرة ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي ثم نضيف عليهم البيض مع زيت الزيتون أو أي نوع زيت مع الزعتر ونقلب المكونات السابقة جيداً حتي تمتزج.
- ثم نضيف عليهم الدقيق بالتدريج مع إضافة الملح والتقليب حتي نحصل علي قوام خفيف بدون تكتلات يشبه خليط الكيك ونغطي الخليط لمدة نصف ساعة حتي يختمر.
- ثم نضيف عليه الخضروات مثلاً بطاطس مبشورة مع بصلة مبشورة وقطع صغيرة من الفلفل الألوان.
- يمكن إضافة أي نوع من الجبن ليعطيها مذاق مميز ورائع ومحبب للأطفال، كما يمكن أيضاً إضافة التونة بدلاً من الجبن ثم نقوم بتقليب جميع الإضافات مع الخليط حتي يمتزجوا جيداً .
- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق علي النار وتدهن بالزبدة أو الزيت ثم نسكب فيها كمية من الخليط السابق وتترك لتأخذ لون ذهبي ثم نقلب علي الناحية الثانية حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- نكمل بنفس الطريقة حتى ننتهي من كل كمية العجين ثم تقدم الفطائر ساخنة بألف صحة وعافية.
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