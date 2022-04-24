قوزي الشام باللحم .. تعرفي على المقادير والطريقة بالخطوات

قوزي الشام باللحم من الأكلات المعروفة في بلاد الشام وخاصة دولة سوريا، مع العلم أنها ترجع إلى أصل تركي، ومع الوقت بدأت أن تنتشر في جميع الدول العربية مع تغيير بعض التفاصيل بالشكل الذي يناسب شعب كل بلد، وفي المقال نقدم مقادير الوصفة وطريقتها.

طريقة عمل قوزي الشام باللحم

مقادير الوصفة

الالتزام بمقادير الوصفة من أهم أسباب نجاحها، وفيما يلي نقدم مقادير الأوزي أو القوزي كما يطلق عليها:-

كيلو جرام من اللحم أو الفراخ.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

ملعقة من البابريكا المطحونة.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة من البهارات المشكلة.

حبة واحدة من البصل.

بهارات سليمة (حبهان، ورق لورى).

فصين من الثوم المفروم.

حبة من البطاطس مقطعة مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبتان من الجزر مقطع مكعبات.

كوب من البازلاء.

نصف كوب من الحمص.

نصف كوب من الكاجو.

ربع كوب من الزبيب.

ماء مغلي.

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي.

ملعقة من الكركم.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كوب شعرية.

كوب من الشوربة.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

لوز بدون قشر.

خطوات تحضير قوزي الشام باللحم

تتمثل خطوات تحضير الوصفة في الآتي:-

أولاً يتم تقطيع اللحم أو الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم. ثم يتم إضافة التوابل (الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الكركم، الثوم المفروم، البهارات المشكلة)، ثم إضافة ملعقتان من الزيت. من ثم يتم رص اللحم بعد تتبيلها في قدر على النار مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى يتغير لونها من الجانبين. ثم يتم إضافة الماء المغلي، مع إضافة البصلة والبهارات السليمة (غير مطحونة)، وتركها حتى تمام النضج. ثم يتم قلي مكعبات البطاطس ومكعبات الجزر في نار ساخن غزير. من ثم يتم قلي البازلاء والحمص في الزيت لمدة لا تتجاوز دقيقة واحدة. بعد ذلك يتم قلي الكاجو والزبيب المنقوع لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة. في وعاء عميق، يتم مزج الدقيق، البيكنج بودر، الملح، ثلاث ملاعق زيت، مع إضافة كمية مناسبة من الماء للعجن. بعد أن تتكون عجينة طرية يتم تغطيتها وتركها جانبًا لمدة نصف ساعة فقط. في وعاء على النار، يتم إضافة مقدار وفير من الماء، ويضاف إليه ملح، زيت قلي الخضروات، حبهان، بهارات مشكلة، وكركم. يتم إضافة الأرز ويترك على النار لمدة عشر دقائق فقط، ثم يتم تصفيته ورفعه. ثم يتم تحمير الشعرية على النار في طاسة بها قليل من الزيت. وبعد أن تكتسب اللون الذهبي نضيف الشوربة، ونتركها على نار هادئة حتى تنضج. ثم يتم إحضار صينية كبيرة، ويتم دهنها بقليل من السمن، ويتم رص حبات اللوز. يتم فرد العجينة ووضعها في الصينية، وإضافة طبقة من الأرز، اللحم، الشعرية، جزء من الخضار المقلي. ثم نضع طبقة أخرى من الأرز، اللحم، الشعرية، والخضار المقلي، الزبيب، والكاجو. وبعدها يتم إضافة طبقة ثالثة من الأرز وملعقة من السمن، ويتم غلق العجينة من جميع الجوانب. يتم دهن وجه العجينة بقليل من الزبدة، وندخلها فرن ساخن على درجة 200 مئوية لمدة ساعة أو أكثر. بعد أن تخرج من الفرن نقلبها في طبق التقديم ونقطعها، وبالهنا والعافية.

بذلك نكون قدمنا طريقة عمل قوزي الشام باللحم التي يتم تقديمها على السفرة كصنف رئيسي يضم مكونات عديدة ويحتوي على قيمة غذائية مرتفعة بسبب احتوائه على اللحم، الأرز، والخضار المشكل.