نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة معمول التمر لعيد الفطر وطريقتها بالتفصيل في المقال التالي
طريقة معمول التمر، من أشهر معجنات العيد هو المعمول الذي يختلف مذاقه عن باقي معجنات العيد بإضافة التمر إليه فهناك فئة كبيرة من الأشخاص في العالم العربي يفضلون معمول التمر عن باقي المعجنات لهذا نضع لكم فيما يلي مكونات وطريقة عمل معمول العيد بالتمر في المنزل بأبسط طريقة.
مكونات معمول التمر
- سمن بلدي: ملعقتين حجم كبير.
- دقيق نظيف: واحد كيلو.
- سكر بودرة: ملعقتان حجم كبير.
- بيكنج بودر: ملعقة ذات حجم صغير.
- زيت نباتي ليس له طعام: ربع كوب.
- زبدة: مئتي جرام.
- حليب بودرة مثل نيدو: ست ملاعق حجمها كبير.
- خميرة: ملعقة ذات حجم صغير.
- حبات تمر لينة للحشو.
طريقة عمل معمول التمر للعيد
يقدم المعمول في الكثير من الدول العربية كونه يحضر بالتمر فتتفنن كل منطقة في تحضيره ولكن على الرغم من كونه يقدم لكثرة في الدول الخليجية ولكن هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أنه فرعوني الأصل لأن النقوش الخارجية له تشبه الشمس كما هو في التاريخ الفرعوني، ولكن في السطور التالية نوضح لكم بالتفصيل طريقة تحضير معمول التمر لعيد الفطر:
- نضع الزبدة على النار في مقلاة مناسبة حتى تذوب تمامًا مع عدم الحرق.
- عندما تذوب الزبدة تضاف فوق الدقيق ليمتزجوا سويًا ومن ثم نضيف لهما مقدار نصف كوب به ماء دافئ.
- يتم خلط الماء مع العجين حتى تتشكل العجينة المطلوبة وتُغطى جيدًا بعيدًا عن الهواء للتخمير.
- يفضل الحفاظ على العجين في تلك الفترة من وصول الهواء إليها حتى يتخمر جيدًا ولا يجف.
- يعد الفرن على حرارة لا تقل عن مئتي درجة مئوية.
- نجهز الصينية المخصصة لوضع معمول التمر بها ونأخذ مقدار ملعقة من العجين ويتم فتحها لإضافة الحشو بها وهو التمر اللين.
- نغلق العجين فوق التمر ونرصها في الصينية على أن تكون مدهونة بالسمنة أو مبطنة بورق زبدة.
- بعد الانتهاء من كمية العجينة يمكن نقش المعمول بالنقش المعروف الاعتيادي أو بدون نقش أو حسب الذوق.
- توضع الصينية في الفرن حتى تنضج كافة حبات معمول التمر وتصبح ذهبية.
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