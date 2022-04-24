وصفة معمول التمر لعيد الفطر وطريقتها بالتفصيل

طريقة معمول التمر، من أشهر معجنات العيد هو المعمول الذي يختلف مذاقه عن باقي معجنات العيد بإضافة التمر إليه فهناك فئة كبيرة من الأشخاص في العالم العربي يفضلون معمول التمر عن باقي المعجنات لهذا نضع لكم فيما يلي مكونات وطريقة عمل معمول العيد بالتمر في المنزل بأبسط طريقة.

مكونات معمول التمر

سمن بلدي: ملعقتين حجم كبير.

دقيق نظيف: واحد كيلو.

سكر بودرة: ملعقتان حجم كبير.

بيكنج بودر: ملعقة ذات حجم صغير.

زيت نباتي ليس له طعام: ربع كوب.

زبدة: مئتي جرام.

حليب بودرة مثل نيدو: ست ملاعق حجمها كبير.

خميرة: ملعقة ذات حجم صغير.

حبات تمر لينة للحشو.

طريقة عمل معمول التمر للعيد

يقدم المعمول في الكثير من الدول العربية كونه يحضر بالتمر فتتفنن كل منطقة في تحضيره ولكن على الرغم من كونه يقدم لكثرة في الدول الخليجية ولكن هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أنه فرعوني الأصل لأن النقوش الخارجية له تشبه الشمس كما هو في التاريخ الفرعوني، ولكن في السطور التالية نوضح لكم بالتفصيل طريقة تحضير معمول التمر لعيد الفطر: