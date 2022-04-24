لا للحرمان في العيد.. طريقة عمل كحك العيد الدايت

كحك العيد للدايت، شهر رمضان والعيد بالنسبة للبعض يمثل تحدي كبير في خسارة الوزن ولكن تظل بعض المغريات هي العائق للوصول إلى الوزن المثالي مثل كحك العيد إذ أننا لا نقوم بتحضيره سوى في تلك المناسبة الهامة ولا يمكننا أن نحرم أنفسنا منه، ولكن لا يعني خسارة الوزن الحرمان إذ يمكننا تحضير كحك العيد الدايت بسعرات حرارية أقل مع عدم الإكثار منه في نفس الوقت لكي نضمن خسارة الوزن لهذا تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على طريقة عمل كحك الدايت للعيد.

مكونات كحك العيد للدايت

كما ذكرنا لا يمكننا أن نحرم أنفسنا مما نحب ونشتهي في سبيل خسارة الوزن حيث يمكننا أن نقوم بالاثنين معًا ولكن في حدود المسموح، لهذا يتم تحضير مكونات الكحك القادمة كما هي بالمكونات للحصول على الوصفة النهائية المطلوبة:

مقدار 150 جرام من السمنة البلدي.

مع نصف كيلو دقيق نظيف أبيض.

ثلاث ملاعق من حبات السمسم نصف التحميص.

ملعقة حجمها صغير من: السكر ورائحة الكحك والخميرة.

مع مقدار نصف به ماء يكون فاتر.

طريقة تحضير كحك العيد للدايت