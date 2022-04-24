لا للحرمان في العيد.. طريقة عمل كحك العيد الدايت

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كحك العيد للدايت، شهر رمضان والعيد بالنسبة للبعض يمثل تحدي كبير في خسارة الوزن ولكن تظل بعض المغريات هي العائق للوصول إلى الوزن المثالي مثل كحك العيد إذ أننا لا نقوم بتحضيره سوى في تلك المناسبة الهامة ولا يمكننا أن نحرم أنفسنا منه، ولكن لا يعني خسارة الوزن الحرمان إذ يمكننا تحضير كحك العيد الدايت بسعرات حرارية أقل مع عدم الإكثار منه في نفس الوقت لكي نضمن خسارة الوزن لهذا تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على طريقة عمل كحك الدايت للعيد.
مكونات كحك العيد للدايت
كما ذكرنا لا يمكننا أن نحرم أنفسنا مما نحب ونشتهي في سبيل خسارة الوزن حيث يمكننا أن نقوم بالاثنين معًا ولكن في حدود المسموح، لهذا يتم تحضير مكونات الكحك القادمة كما هي بالمكونات للحصول على الوصفة النهائية المطلوبة:
- مقدار 150 جرام من السمنة البلدي.
- مع نصف كيلو دقيق نظيف أبيض.
- ثلاث ملاعق من حبات السمسم نصف التحميص.
- ملعقة حجمها صغير من: السكر ورائحة الكحك والخميرة.
- مع مقدار نصف به ماء يكون فاتر.
طريقة تحضير كحك العيد للدايت
- نضع قدر عميق على النار يناسب كمية الدقيق بأكملها وبمجرد صبه نضيف إليه رائحة الكحك ورشة ملح بسيطة.
- ومن ثم في قدر آخر نضع السمن حتى يذوب تمامًا ونضع فوقه حبات السمسم نصف التحميص حتى يختلطا سويًا.
- بعد ذلك نضع السمنة الذائبة فوق العجين بأكمله ونقلبهم سويًا ولكن برفق حتى نحافظ على كمية الدقيق بأكملها داخل القدر.
- نترك العجينة على النار لدقائق بسيطة لحين تحضير مزيج الماء مع مقدار السكر والخميرة حيث يتم تذويب السكر في الماء وننتظر إلى أن تظهر رغوة على سطح الكوب تدل على تخمر المقادير.
- والآن نقوم بإضافة الماء إلى العجين برفق وتدريجيًا ولكن مع عدم الإكثار منها لكي لا يجف العجين منا فيما بعد.
- عندما نحصل على القوام المطلوب من العجين يتم تشكيل كرة حجمها كبير من العجين ونضع بداخلها الحشوة المرادة سواء مكسرات أو عجوة أو ملبن.
- ونبدأ في التشكيل حسب الرغبة كذلك ونرص في صاج الكيك ويوضع في الفرن أو على النار لينضج.
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