طريقة شهية جدا لعمل طبق فول على السحور سر من أسرار المطبخ

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وجبة السحور من الوجبات الرئيسية في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ولهذا يتم الاهتمام بها وبتقديم فيها أنواع أطعمة كثيرة تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء فترة الصيام، ومن أشهر الأطباق التي تقدم على وجبة السحور هو الفول باختلاف أنواعه وطرق تحضيره.
طريقة عمل الفول بالطماطم
الفول بالطماطم أو بالخضراوات بشكل عام من أطباق الفول الشهية التي تقدم في السحور، ويمكن الحصول عليه كما يلي:
المقادير:
- فول مدمس حسب الحاجة.
- حبة طماطم مكعبات.
- بصلة مقطعة حجمها صغير.
- فصان ثوم مهروسين.
- زيت.
- فلفل رومي مكعبات.
- مقدار ملعقة صلصة طعام.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير :
- في مقلاة كبيرة على النار نضع كمية زيت ونضيف البصل ثم نقلبه جيدًا حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- بعد ذلك نضيف الثوم المهروس، والفلفل الرومي ونقلب جيدًا، ثم نضع الطماطم ونتبل المكونات بالبهارات.
- نضيف الفول المدمس في هذه الخطوة ونتركه على نار هادئة حتى يغلي لمدة خمس دقائق.
- في النهاية نغرفه في أطباق التقديم ويقدم وهو ساخن.
أسهل طريقة للفول الإسكندراني
الفول الإسكندراني معروف بكثرة مكوناته واختلافها عن أي نوع فول آخر، ويتم تحضيره كالتالي:
- كوبان فول.
- حبة بصل صغيرة مقطعة لمكعبات.
- مقدار نصف كوب عدس أحمر.
- بصلة حجمها متوسط بدون قشر.
- حبة فلفل أخضر متوسطة مكعبات.
- حبة طماطم مقشرة.
- مقدار ملعقة زيت كبيرة.
- ليمونة كبيرة.
- مقدار ملعقة كمون، فلفل أسود.
- فلفل حار حسب الحاجة.
- ملعقة طحينة كبيرة.
طريقة التحضير:
- نغسل الفول جيداً في البداية لنقوم بتتدميسه، ثم نضعه في ماء وننقعه لمدة ساعتين ويفضل أن يكون الماء دافئ.
- بعد ذلك نضع الفول مع العدس، الطماطم، البصل في دماسة الفول أو أي وعاء للتدميس ويترك لمدة ٨ ساعات حتى ينضج.
- بعد التأكد من نضج الفول نهرسه في وعاء كبير ونتبله بالملح، الكمون، الفلفل الأسود، الفلفل الحار ونقلب المكونات جميعها مع بعضها ثم نضع الزيت عليه.
- في هذه الخطوة نضع الفلفل المكعبات، والطماطم المكعبات، البصل، الطحينة وعصرة الليمون وبهذا يكون جاهز للتقديم ساخنًا على وجبة السحور بجانب العيش البلدي.
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