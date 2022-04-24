بسكويت العيد الهش بالنشادر وطريقة عمله في المنزل

بسكويت العيد الهش، قبل قدوم العيد ومع غلاء الأسعار قوموا بتحضير بسكويت العيد في منزلكم بدلًا من شرائه جاهزًا ودفع مقابل كبير وقد يكون المذاق النهائي ليس كما توقعنا، إذ أن تحضير البسكويت في المنزل يوفر لنا المزيد من المال ويشعرنا بالأمان من حيث الناتج النهائي ومن تلك الناحية لا تقلقوا ففي السطور الآتية نضع لكم أسهل وأفضل طريقة لتحضير بسكويت العيد بالنشادر الهش على طريقة الشيف الشهيرة عظيمة حمدي.

مكونات بسكويت العيد الهش من الشيف عظمة

المكونات المطلوبة بسيطة وتوفر علينا دفع الكثير من المال وتسهل علينا التحكم بها حسب عدد الأفراد وهي عبارة عن:

ثلاث إلى أربع حبات بيض حجمها مناسب ومتقارب من بعضها.

نصف كيلو جرام زبدة ويفضل أن تكون باردة.

كيلو إلا ربع من الدقيق المناسب البسكويت.

نحتاج إلى 100 ملي حليب سائل مضاف لهما ملعقة حجمها كبير نشادر.

ورقة فانيليا.

200 جم سكر ناعم بودرة.

طريقة عمل بسكويت النشادر الناعم اللذيذ في المنزل

لن تختلف تلك الطريقة عن البسكويت الجاهز الذي نقوم بشرائه إذا تم اتباعها كما هي في السطور القادمة: