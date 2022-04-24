نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العيد الهش بالنشادر وطريقة عمله في المنزل في المقال التالي
بسكويت العيد الهش، قبل قدوم العيد ومع غلاء الأسعار قوموا بتحضير بسكويت العيد في منزلكم بدلًا من شرائه جاهزًا ودفع مقابل كبير وقد يكون المذاق النهائي ليس كما توقعنا، إذ أن تحضير البسكويت في المنزل يوفر لنا المزيد من المال ويشعرنا بالأمان من حيث الناتج النهائي ومن تلك الناحية لا تقلقوا ففي السطور الآتية نضع لكم أسهل وأفضل طريقة لتحضير بسكويت العيد بالنشادر الهش على طريقة الشيف الشهيرة عظيمة حمدي.
مكونات بسكويت العيد الهش من الشيف عظمة
المكونات المطلوبة بسيطة وتوفر علينا دفع الكثير من المال وتسهل علينا التحكم بها حسب عدد الأفراد وهي عبارة عن:
- ثلاث إلى أربع حبات بيض حجمها مناسب ومتقارب من بعضها.
- نصف كيلو جرام زبدة ويفضل أن تكون باردة.
- كيلو إلا ربع من الدقيق المناسب البسكويت.
- نحتاج إلى 100 ملي حليب سائل مضاف لهما ملعقة حجمها كبير نشادر.
- ورقة فانيليا.
- 200 جم سكر ناعم بودرة.
طريقة عمل بسكويت النشادر الناعم اللذيذ في المنزل
لن تختلف تلك الطريقة عن البسكويت الجاهز الذي نقوم بشرائه إذا تم اتباعها كما هي في السطور القادمة:
- نخفق الزبدة مع السكر أولاً في الخلاط حتى تتفتت الزبدة جيدًا وتختلط مع السكر.
- وبعد ذلك تضاف حبات البيض حبة وراء الأخرى مع الخفق وتشغيل الخلاط في نفس الوقت.
- بعد الانتهاء من البيض علينا أن نضع ملعقة من الفانيليا فوق البيض لكي نتأكد من عدم وجود رائحة.
- نخلط المقادير مرة أخيرة حتى تتماسك ومن ثم نصب المزيج في وعاء جانبي.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والملح مع البيكنج بودر ونضع المكون السائل وهو الحليب السائل ومعه النشادر حتى نحصل على العجينة المطلوبة.
- والآن نخلط المزيجين معًا الدقيق مع الزبدة والسكر إلى أن يصبح قوام العجينة لين.
- نترك عجينة بسكويت النشادر نصف ساعة ترتاح.
- وبعد ذلك نجهز الفرن على الحرارة المناسبة ونقطع العجين أصابع بالطول ونرصها في الصينية المعدة للفرن.
- يجب أن تكون قاعدة الصينية بها ورق زبدة لمنع التصاق البسكويت بها.
- نضع بسكويت العيد بالنشادر في الفرن أقل من نصف ساعة لينضج.
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