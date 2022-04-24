كريم بانثينول أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة من أول استعمال

كريم بانثينول له فوائد عديدة للجسم والوجه والشعر أيضا، حيث يحتوي على مواد غذائية عالية، والشعر الخشن والمجعد هو سبب مقالنا اليوم، لأنها أصبحت مشكلة يعاني منها الكثير الكبار والصغار، على الرغم من أن الأشخاص الذين يمتلكون الشعر المجعد قاموا بعمل محاولات عديدة لفرد الشعر، ولكن للأسف هذه المحاولات نتيجتها مؤقتة وليست مستمرة، نحن نقول لهم وداعا للشعر الخشن والمجعد، واهلا بالشعر الناعم اللامع كالحرير، كل هذا باستخدام كريم بانثينول الرهيب، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

كما ذكرنا أن كريم بانثينول يعمل على ترطيب الشعر وإعطائه العناصر الغذائية التي يحتاجها الفرد، مع العلم أن الكريم مكوناته كلها طبيعية، ولهم فوائد لا حصر لها، ونحن سوف نقدم مكونات هذه الخلطة الجميلة:

ملعقة ونصف من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الصبار الطبيعي.

ربع ملعقة من الفازلين.

ملعقة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من زيت الجرجير.

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر

لو نظرنا إلى المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة، سوف تجدين أن جميعها مفيدة جدا، فمثلا زيت الجرجير يعمل على تنعيم الشعر، وزيت الزيتون يعمل على تقوية جذور الشعر والتخلص من القشرة المزعجة، النشا وكريم البانثينول يعمل على ترطيب الشعر ويساعد على الفرد، ولو وضعنا جميع المكونات مع بعضهم البعض تزداد قيمة الكريم ويساعد في فرد الشعر الخشن، ويجب إتباع الخطوات القادمة: