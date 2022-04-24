نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كنافة حشوة الكريمة اللذيذة بمكونات بسيطة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنافة حشوة الكريمة ، من الحلويات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة حشوة الكريمة.

مكونات كنافة حشوة الكريمة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كتالي:

مقدار ٤٠٠ جرام كنافة مفتتة.

١ كوب من السمن المذاب.

ثلاث أكواب حليب.

أربع ملاعق نشا.

ملعقتين كبار من الكريم شانتيه بودرة.

مقدار نقطتين من الفانيليا السائلة.

شربات ثقيل

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة حشوة الكريمة وطريقة تحضيرها كتالي:

نقوم بتفتيت كمية الكنافة جيدا.

ثم نضع عليها كوب السمن ونمزجهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها نصف كمية الكنافة ونوزعها جيدا في الصينية وعلى الجوانب.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء ونضع فيه النشا والكريم شانتيه البودرة والفانيليا السائلة.

ثم نضعه على النار ونقلبه باستمرار حتى يثقل قوام الخليط، وبعدما يثقل القوام نقوم برفعه من على النار.

ثم نقوم بعد ذلك مباشرة بصب الكريمة في الصينية التي قمنا بمليء نصفها بالكنافة.

وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من الكنافة فوق الكريمة ونوزعها جيدا.

ثم نقوم بتسخين الفرن من الأسفل فقط على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن وبعدما تأخذ الجوانب لونا ذهبيا نقوم بإشعال النار من الأعلى حتى يأخذ الوجه لونا ذهبيا أيضا.

وغالبا ما تتراوح مدة التسوية في الفرن ما بين ٣٠ الى ٢٥ دقيقة.

ثم نقوم بصب نصف كمية الشربات الثقيل على الكنافة فور خروجها من الفرن، ثم نتركها لتبرد.

ثم نقوم بقلبها بعدما تبرد ونصب عليها ما تبقى من الشربات.

ونقوم برش بعض المكسرات عليها للتزيين حسب الرغبة.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: