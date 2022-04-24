هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخشاف في رمضان خاصة في وقت الإفطار

يصنف الخشاف على أنه من أشهر الأطعمة الرمضانية التي تقدم على وجبة الإفطار، ويتم تحضيرها مع العصائر المختلفة، ويجب نقعها في البداية بالثلاجة قبل تحضيرها لتختمر ويتحول قوام المشروب لقوام ثقيل، ويتميز الخشاف باحتوائه على عناصر غذائية مهمة للجسم.

فوائد الخشاف للجسم

يمتلك الخشاف فوائد للجسم لهذا ينصح بتناوله في الأيام العادية أيضاً، ومن ضمن الفوائد نجد التالي:

الحماية من السرطان

قد أثبتت الدراسات أن تناول المشمش، القراصيا المجففين أنهما يساعدان في حماية الجسم من أنواع السرطان.

حيث يحتوي على الألياف التي تساعد الجسم في التخلص من العوامل التي تتسبب في السرطان.

بالإضافة إلى فيتامين أ، ج، وعنصر الحديد.

صحة الجلد

تساعد الفواكه المجففة في الحصول على بشرة صحية ونضرة، لأن الخشاف يحتوي على أوميجا ثري وعناصر دهنية أخرى هامة للبشرة.

غني بالبوتاسيوم

يتميز الخشاف بأنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون الضارة.

ويحتوي أيضاً على سعرات حرارية عالية، وهذا يجعله مصدر هام للطاقة ولهذا ينصح أن يتناوله الأشخاص الرياضيين.

ويعرف أنه من أبرز المكملات الغذائية الهامة لصحة الجسم ويعزز زيادة وزن الجسم بشكل صحي دون تراكم دهون.

طريقة تجهيز الخشاف

بعد معرفة الفوائد الكثيرة التي توجد في الخشاف ويستفيد منها الجسم، يجب أيضاً معرفة طريقة تجهيز الخشاف في المنزل التي تكون كما يلي:

المكونات:

مقدار نصف كوب من التمر المقطع شرائح.

كوب إلا ربع من القراصيا.

مقدار نصف كوب من الزبيب.

كوب إلا ربع من المشمش المجفف.

مقدار نصف كوب من اللوز المقشر.

عدد ٣ أكواب من الماء المغلي.

مقدار كوب واحد ماء بارد.

مقدار كوب من السكر ويمكن الاستغناء عنه.

كوب من عصير المشمش وهذا المكون اختياري أيضاً.

طريقة التحضير: