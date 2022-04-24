أهمية النظام الغذائي ووجبة الفطور بالنسبة للصحة والجسم

تأثير النظام الغذائي على الصحة، تمت الكثير من الدراسات من أجل معرفة تأثير النظام الغذائي على صحة الإنسان وعلى عمره ووجد أن هناك علاقة قوية بين كليهما، إذ أن النظام الغذائي بما فيه من مواعيد منتظمة لتناول الطعام ولا سيما وجبة الإفطار واختيار الأنواع المفيدة للجسم في الطعام تقلل من الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية التي تودي بصحة الإنسان وفي السطور التالية نعرفكم على تأثير توقيت الإفطار على الصحة.

أهمية النظام الغذائي للعمر

النظام الغذائي له علاقة مباشرة بالصحة وبطول العمر إذ أن الابتعاد عن السكريات والدهون والتدخين والتبغ يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة كالسكري أو الضغط وأمراض القلب المختلفة، إذ أن النظام الغذائي السيء هو سبب كبير في نسبة عدد الوفيات الكبيرة حول العالم، لهذا تشير الدراسات إلى أن النظام الصحي وخاصةً وجبة الإفطار التي يتم تناولها مبكرًا تزيد من عمر الشخص حسب فئته فبالنسبة للشباب تطيل العمر بحوالي عشر سنوات أما عن البالغين ومن هم في فترة منتصف العمر تكون النسبة حوالي 6 إلى 7 سنوات، من الضروري أن نهتم باختيار الأطعمة الصحية وخاصةً وجبة الفطور فهي التي تمهد لنا الطريق على مدار اليوم وطوال حياتنا، فكلما اعتدنا على تناول الإفطار مبكرًا واختيار الطعام المناسب الصحي لنا فإننا نقي أنفسنا من الإصابة بأمراض صحية عديدة.

أهمية النظام الغذائي الصحي للجسم

وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم على مدار اليوم لذلك يجب أن تكون محتوية على الحبوب الكاملة وعلى نسبة كبيرة من البروتين، إذ أن الخطر الأساسي يمكن في كون الطعام ولا سيما وجبة الفطور غنية بالصوديوم أو لا تحتوي على الحبوب الكاملة أو العناصر الغذائية الهامة كأوميجا 3، بالإضافة إلى عدم تناول وجبة الفطور أو تناولها متأخر قد يؤثر على الصحة بالسلب حيث ينصح بتناول الإفطار في السابعة صباحًا فإن ذلك يساعد على زيادة العمر على عكس تناوله في العاشرة صباحًا الذي قد يسبب الوفاة مبكرًا وهذا وفق الدراسة التي قامت بها جامعة نيويورك بعد متابعة مجموعة من الأشخاص على مدار فترة زمنية معينة.