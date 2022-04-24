نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح للمحافظة على التوابل والبهارات وتخزينها دون تلف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نصائح للمحافظة على التوابل، جميع الأمهات لا تستغنى عن البهارات داخل المطبخ، فهو العامل الرئيسي أثناء طهي جميع الأكلات، حيث تعطى طعم ورائحة مميزة ورائعة أثناء إضافتها إلى الأطعمة، وتختلف وتتنوع أنواع البهارات والتوابل فهناك القرنفل والقرفة والزنجبيل والكركم والكارى والبابريكا والحبهان وورق اللورا وغيرها من البهارات المختلفة.

وتفضل الأمهات إضافة البهارات إلى بعض الأكلات لتعطى طعم لذيذ، لذلك تحرص الأمهات على تخزين البهارات لفترة لتتمكن من استخدامها طوال العام، ولكن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبها ربات البيوت أثناء تخزين التوابل، حرصنا أن نوضح هذه الأخطاء لتجنب أرتكابها وفساد البهارات.

نصائح للمحافظة على التوابل والبهارات

لابد من التعرف على تلك الأخطاء التى تفسد تخزين البهارات التى تحتاجها ربات البيوت أثناء الطهي لتعطى نكهة ومذاق مميز، لذلك لابد من معرفة الضوابط الصحيحة التى يمكن من خلالها تخزين التوابل بشكل صحيح.

فهناك الكثير من العوامل التى تسبب سرعة تلف التوابل، وتصبح غير صالحة للإستخدام، كما أن هناك بعض البهارات التى يستخدمها الكثير فى علاج مختلف الأمراض الجسدية مثل القرنفل والزنجبيل والقرفة، لذا سوف نوضح هذه الأخطاء.

خلط البهارات مع بعضها البعض

خلط مختلف أنواع البهارات مع بعضها يسبب سرعة تلف البهارات، حيث تشترى الأمهات البهارات مع بعضها وتقوم بطحنها وخلطها ببعضها البعض.

وهذا يسبب ضياع مذاق كل نوع عن الآخر، حيث يختلف طعم كل نوع من البهارات عن الآخر، لذلك لابد من حفظ كل نوع دون الآخر.

تخزين البهارات في أكياس بلاستيك

عند تخزين البهارات فى أكياس بلاستيك تصبح أكثر عرضة للتسوس وظهور الحشرات فيها، لذلك لابد من تخزينها فى علب زجاجية محكمة الغلق للحفاظ على نكهتها ونظافتها.

عدم غلق علب حفظ البهارات بإحكام

يسبب ترك علب حفظ البهارات مفتوحة إلى دخول الهواء إلى البهارات، وبالتالي تصبح أكثر عرضة لتكوين الحشرات فيها وضياع طعمها المميز، فلابد من غلق العلب بإحكام.

ترك البهارات فى درجة حرارة غير مناسبة

لابد من وضع البهارات فى درجة حرارة متوسطة ومناسبة، لأن تركها فى حرارة مرتفعة أو باردة تسبب تغير طعمها وفسادها.