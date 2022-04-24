نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة موز واحدة تقي من السرطان.. فائدة تناول الموز يوميًا للجسم في المقال التالي
فائدة تناول الموز، من الفاكهة التي لا يوجد عليها منافس في مذاقها المختلف والمميز هي الموز حيث يعتبر من الفاكهة المفضلة للجميع ولكن ليس المذاق اللذيذ فقط هو ما يميز الموز بل إن خبراء التغذية يوضحون فوائد الموز الجمة التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها إذا قمنا بتناول الموز يوميًا.
فائدة تناول الموز يوميًا
لا يوجد نقاش حول فوائد وأهمية الفاكهة والخضروات للجسم وكل صنف له فوائده الخاصة والهامة للصحة والجسم وخاصةً الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، وتم تحديد فوائد الموز كالتالي وخاصةً إذا تم تناوله يوميًا:
- هناك بكتيريا نافعة ومهمة موجودة في الجهاز الهضمي بالتحديد في الأمعاء هي المسئولة عن تنظيف القولون والحفاظ عليه من التقلصات وتعفن الطعام، والموز محفز كبير لنمو تلك البكتيريا النافعة لتقوية الجهاز الهضمي.
- كما وتم نشر دراسة بعام 2020 توضح بأن الموز قادر على مكافحة عدوى الانفلونزا لمجموعة مختلفة من الفيروسات المسببة لها وهذا نتيجة لوجود ليكتين الموز وهو بروتين لا يُهضم ويرتبط بالسكريات.
- بعض الأمراض التي تصيب الأشخاص بعد الجراحة مثل مرض GVHD يمكن تقليل فرص الإصابة منه بتناول الموز لوجود النشا المقاوم به حيث تؤثر على بكتيريا الجهاز الهضمي وتجعلها قادرة على مواجهة العدوى فيما بعد.
- بالإضافة إلى أن تناول حبة واحدة من الموز على الأقل في اليوم تقلل من خطر التعرض لسرطان القولون أو المستقيم حيث أن النشا المقاوم في الموز له دور كبير في تقليص الالتهابات الحادثة بالجهاز الهضمي لهذا تقي من سرطان المستقيم والقولون.
- له تأثير قوي على الجهاز المناعي حيث تم إجراء دراسة على مجموعة من اللاعبين أثناء إجراء رياضة ركوب الدراجات، وأشارت النتائج إلى أن من قاموا بتناول الموز قبل الرياضة تمكنوا من ركوب الدراجة حتى مسافة 75 كيلو متر بدون أن يتأثر أو يضعف الجهاز المناعي.
- بالإضافة إلى كون الموز هام في عملية التمثيل الغذائي بالجسم وبالتحديد في عملية تكسير الدهون.
- الموز غني بالصوديوم والبوتاسيوم وهما من العناصر الهامة في الحفاظ على ضغط الدم وخاصةً من يعانون من اضطرابات ضغط الدم.
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