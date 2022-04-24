نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب زي الكوافيرات

ظهور الشعر الأبيض لا يرغب في رؤيته الكثير من الأشخاص سواء النساء أو الرجال، لأنه يدل على تقدم العمر، ويرغبون في تغير لون شعرها بأي طريقة، على الجانب الأخر هناك بعض النساء يحبون تغير لون شعرهم من حين إلى أخر وعلى وجه الخصوص في المناسبات السعيدة والأعياد، ومن المتعارف عليه أن كل صبغات الشعر تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر بالسلب على الشعر، نحن نقول لهم وداعا لصبغات الشعر الضارة، معنا سوف نقدم لكم وصفة طبيعية لتحويل لون الشعر إلى اللون البني، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

أسرار لون الشعر البنى باستخدام النسكافيه

هناك بعض الأسرار التي يقيمونها في الكوافير وغيرها من مراكز التجميل، وتتلخص هذه الأسرار في:

وضع النسكافيه على بعض المكونات الأخرى للحصول على اللون البني، من الأمور الهامة جدا للشعر، وأفضل بكثير من الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

النسكافيه يغذي الشعر، ويمنحه لمعان وقوة لا مثيل لها.

يمنع ظهور القشرة التي تأتي نتيجة الشعر الأبيض.

يتضاعف طول شعر، نتيجة المواد المفيدة الموجودة في النسكافيه.

طريقة تحضير صبغة النسكافية الغنية

كلنا نحب الطبيعة والوصفات الطبيعية لذلك هذا المقال لكل عشاق الطبيعة، في السطور القادمة سيتم شرح مكونات وطريقة تحضير صبغة الشعر السحرية والمميزة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النسكافيه السادة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الحناء العادية.

القليل من الماء الفاتر.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر الطبق المخصص لعمل الوصفات الطبيعية.

نضع النسكافيه والنشا والحناء، ويتم تقليبهم جيدا.

نضع زيت الزيتون والخروع وعصير الليمون، ونعيد التقليب مرة أخرى.

إذا كانت الخليط متماسك ويصعب فرده على الشعر، يجب وضع القليل من الماء عليه، حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام: