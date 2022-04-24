سلطة المكرونة للأسف من أكتر السلطات المهدور حقها بينا كمصريين، وده لأننا متعودين على أكل المكرونة بطرق معينة، عشان كده في المقال ه قررنا نعرفك على واحدة من أسهل وألذ الطرق اللي ممكن تعملي بيها المكرونة وخصوصا في أيام زي أيام رمضان لأننا بنحب نجدد ونجرب فيها، في المقال ده هنقولك في 5 دقايق بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة سلطة المكرونة اللذيذة والمنعشة

في 5 دقايق بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة سلطة المكرونة اللذيذة والمنعشة

إجمالي مدة التحضير للوصفة دي حوالي ربع ساعة والكمية تكفي من 4 لـ6 اشخاص.

المكونات اللي هتحتاجيها:

كيس مكرونة من أي نوع او شكل تحبيه لكن يفضل تكون مكرونة مش اسباجيتي ولا فوتوتشيبني لسهولة التحضير والأكل كسلطة.

علبة من الطماطم والفلفل المجففين ويكونوا متصفيين كويس من زيت الحفظ بتاعهم.

علبة الا ربع من صوص البيستو.

حزمة من الجرجير الفريش ويكون مغسول ومتقطع.

طريقة التحضير:

في حلة على النار اغلي مياة وحطي المكرونة تتسلق لحد قبل تمام النضج بحاجة بسيطة عشان ماتبقاش جايبة نشا كتير وتعجن، بعد كده ارفعي المكرونة من على النار واشطفيها بمياة فاترة حوالي 20 ثانية وخليها تتصفى على جنب، في بولة كبيرة اخطلطي المكرونة مع باقي المكونات وقلبيهم كويس، وممكن تضيفي جبنة بارميزان “اختياري” لو كنتي بتحبيها، او شوية من الزيتون الشرايح.

قديمها على سفرتك وبالهنا والشفا، وممكن تحتفظي بيها في وعاء محكم الغلق لمدة من 3 إلى 5 أيام في التلاجة.