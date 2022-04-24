طريقة عمل البيتي فور بكل أنواعه السادة والكاكاو وصوص الشوكولاتة

طريقة عمل البيتي فور بكل أنواعه تعتبر من اسهل والذ وصفات عيد الفطر المبارك، واهم ما يميز هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى أية مجهود أو وقت، ولكن هناك بعض الاشياء الهامة من أجل نجاح وصفة البيتي فور، ومن أهمها تجهيز كافة المكونات اللازمة من مقادير وأدوات تشكيل البيتي فور وقوالب التسوية إلى جانبك، وفيما يلي سوف نوضح لكم المقادير والمكونات المضبوطة لعمل البيتي فور، مع شرح وافي لطريقة التحضير خطوة بخطوة.

مكونات ومقادير البيتي فور

البيتي فور نوع من أنواع المخبوزات والمعجنات والحلويات التي تقدم كصنف من أصناف الحلوى في عيد الفطر المبارك، حيث يعشقه الكبار والصغار، كما يقدم أيضا في العديد من المناسبات السعيدة، كما أن مقادير ومكونات البيتي فور بسيطة وغير مكلفة وهي كالاتي:

عدد 2 كوب من الدقيق.

كوب واحد من الزبدة.

عدد 2 حبة بيض.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم البودرة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

طريقة عمل البيتي فور بكل أنواعه

نحضر وعاء مناسب العجن، ونضع به كلا من البيض وبشر البرتقال والفانيليا، ونخفقهم جيدا معا. وفي وعاء اخر نضيف لهم كوب الزبدة ونستمر في الخفق، حتى نحصل على قوام كريمي مناسب. ومن ثم نضيف لهم السكر البودر، ونمزجهم معا جيدا، حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها البعض. ثم نحضر وعاء آخر، ونضيف فيه كلا من الدقيق والبيكنج بودر، ونخلطهم معا جيدا، ثم نقوم بإضافة الخليط الكريمي إليهم تدريجياً، مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض إليهم تدريجياً، ومن ثم نقوم بتغطية العجين، بواسطة الورق الالمونيوم، ونتركه ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بتشكيل البيتي فور حسب الرغبة، ومن ثم نحضر قالب التسوية، ونضع به ورقة من ورق الزبدة. ونقوم برص وحدات البيتي فور به، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. وبعد إخراجه من الفرن، نتركه حتى يبرد تمام، ثم نقوم بتزيينه حسب الرغبة. حيث يمكن لصق كل اثنين معا بواسطة الشوكولاتة أو المربي، ومن ثم نقوم بغمسهم في صوص الشوكولاتة، والفستق المجروش.

ملحوظة هامة لطريقة عمل البيتي فور بالكاكاو

نستخدم نفس مكونات وخطوات طريقة عمل البيتي فور السابقة مع استبدال عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق، بمقدار عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.