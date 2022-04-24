نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من الضياع.. وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد بمكونات منزلية ووداعاً لطبيب الأسنان في المقال التالي

إن الحصول على أسنان بيضاء مثل الثلج، هو المطلب الأساسي لمعظم الناس، فالثقة تتأثر بصورة كبيرة عند التعرض لمشكلة اصفرار الأسنان، فهذه المشكلة تأتي بسبب عدم الاهتمام بنظافة الأسنان بصورة يومية، لذلك سنقوم بتسليط الضوء على أكثر من وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد. وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد إليكم أكثر الوصفات فعالية في تبييض الأسنان بسرعة بهذا الشكل الآتي ذكره: وصفة لتبيض الأسنان من الصفار المكونات ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

فرشاة ومعجون أسنان. طريقة التحضير والاستخدام أولًا نقوم بخلط المكونات معًا بصورة جيدة، ومن بعدها نقوم بوضع الخليط على فرشاة الأسنان، ويتم بدء الفرك برفق لمدة 3 دقائق، ويترك لمدة بسيطة على الأسنان.

وبعد ذلك يتم غسل الأسنان جيدًا، ثم نقوم باستعمال فرشاة الأسنان والمعجون في إتمام عملية تبييض الأسنان.

وفي حال إن كانت اللثة حساسة، فيفضل عدم استعمال الليمون. للتخلص من اصفرار الأسنان نهائيا المكونات ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

فرشاة أسنان ومعجون. طريقة التحضير والاستخدام في البداية نقوم بوضع كمية من صودا الخبز مع معجون الأسنان، ويتم الفرك برفق بواسطة الفرشاة لمدة دقائق بسيطة.

ويترك الخليط على الأسنان لمدة 3 دقائق على أقل تقدير، وسوف نلاحظ وصولنا لدرجة التبييض المطلوبة للأسنان بصورة مباشرة. علاج اصفرار الأسنان في المنزل المكونات قشرة برتقال أو ليمون.

فرشاة أسنان ومعجون. طريقة التحضير والاستخدام نقوم في البداية بوضع القشرة على الأسنان مباشرة، ويتم الفرك جيدًا وبرفق حتى لا تتأثر الأسنان سلبيًا وتتعرض للحساسية.

وتترك القشرة على الأسنان لمدة 5 دقائق، ومن بعدها نقوم باستعمال معجون الأسنان والفرشاة في إتمام عملية تنظيف الأسنان، ومن بعدها سنلاحظ وصولنا لدرجة التبييض المطلوبة بصورة سريعة. وفي الختام نكون قد قدمنا لك القدر الكافي من المعلومات التي تخص أكثر من وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد، فالمكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في كل وصفة، هي التي تعمل على الفتك من البكتيريا المسببة لمشكلة اصفرار الأسنان، وهذا ما كشفته لنا معظم التجارب الطبية التي أقيت على مشكلة الاصفرار. عمر شويل - جدة انقذ أسنانك من الضياع.. وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد بمكونات منزلية ووداعاً لطبيب الأسنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقذ أسنانك من الضياع.. وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد بمكونات منزلية ووداعاً لطبيب الأسنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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