نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البسكويت الباردة بالكريمة بدون فرن بثلاث مكونات بمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي
كيكة البسكويت الباردة بالكريمة ، من ألذ وأشهى وأسهل الحلويات الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة أيضاً، وهي كذلك من الحلويات التي يكثر تناولها في الصيف، وهي حلوى فاخرة يكثر تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عالية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت البارة بالكريمة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات كيكة البسكويت الباردة بالكريمة
تتكون كيكة البسكويت الباردة بالكريمة بدون فرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 أكياس كريم شانتيه بودرة.
- 2 كوب ونصف من الحليب السائل البارد جداً.
- 278 جم بسكويت سادة بالكاكاو.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الكريم شانتيه والحليب السائل، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة وتتجمد.
- ثم نحضر قالب سهل الفك، ثم نغمس مقدار طبقة من البسكويت في الحليب ونرصه في القالب، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيدا.
- ثم نغمس مقدار طبقة من البسكويت في الحليب ونرصه في القالب، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيدا.
- بعد ذلك نغمس مقدار طبقة من البسكويت في الحليب ونرصه في القالب، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيدا.
- ثم نزين الحلى بالبسكويت المطحون.
- ثم نغطي القالب وندخله في الثلاجة ونتركه حتى يتماسك الحلى ويبرد لمدة ساعتين تقريبا.
- بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة ونفك جوانب الحلى من القالب بالسكينة، ثم نفك القالب.
- ثم نقطع الحلى بالسكينة مربعات.
- ثم نقدم كيكة البسكويت في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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