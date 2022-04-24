ستتمني لو عرفتيها من أول رمضان.. مهلبية قمر الدين اللذيذة وتكاتها لأسرع حلويات يمكنكِ إعدادها

تكاد تكون مهلبية قمر الدين من أشهر الحلى التي تعد دائمًا بالتحديد خلال شهر رمضان المبارك، ذلك نجد تهافت بالبحث عن طريقة خاصة بعملها داخل المنزل، حيث نجد أن هناك أكثر من محاولة تفشل في سبيل إعداد هذا النوع من المهلبية، لذلك سنقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح خلال عرضنا لهذا المقال.

مهلبية قمر الدين

يتم الوصول لمذاق هذا النوع من المهلبية الشهير بنفس مذاق المحلات، وذلك من خلال عرضنا الطريقة الآتي ذكرها:

المقادير

باكيت قمر الدين.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

ربع كوب من السكر.

5 أكواب من الماء.

مكسرات وجوز هند.

مهلبية قمر الدين باللبن

نقوم في البداية بإحضار إناء ونضع به نصف كوب من الماء مع 4 ملاعق من النشا، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتأكد من ذوبان النشا.

وعلى الجانب الآخر نقوم بوضع كمية من الماء داخل إناء متسوط الحجم على النار بدرجة حرارة متوسطة، ونترك الماء على النار حتى تمام الغليان.

ثم نقوم بوضع قمر الدين داخل الماء المغلي، وذلك مع الاستمرار في التقليب، حتى تمام ذوبان قمر الدين مع الماء.

ومن هنا نقوم بإضافة السكر وخليط النشا داخل وعاء قمر الدين، وذلك مع التقليب باستمرار على النار.

وبعد أن يغلي الخليط تمامًا، فهنا نقوم بتركه جانبًا حتى يبر بعض الشيء لمدة دقائق.

ثم نقوم بإحضار أكواب صغيرة الحجم، ونضع به خليط قمر الدين الكريمي.

ومن بعدها نقوم بتزيين بجوز الهند المبشور والقليل من المكسرات.

ويتم وضع قمر الدين داخل الثلاجة لمدة زمنية تصل إلى حوالي ساعتين، وبذلك تكون المهلبية جاهزة للتناول فور خروجها من الثلاجة.

فهذه الوصفة تتميز بسرعتها في التحضير، لذلك من السهل علينا أن نصل إلى مذاق هذا النوع من المهلبية الذي يشبه أشهر المطاعم دون أن التعرض لأي صعوبة.

وفي النهاية نستطيع أن نقول وداعًا لفشل مهلبية قمر الدين، وذلك بعد أن نلتزم بكافة المقادير وخطوات التحضير الخاصة بطريقة العمل الذي عرضناها بشكل مفصل داخل هذا المقال، فهذا النوع من المهلبية يعد بنفس الطريقة التقليدية الخاصة بإعداد المهلبية الأصلية.