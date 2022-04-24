أسهل طريقة لعمل البيتي فور بالمربى في المنزل

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البيتي فور المنزلي، اقترب عيد الفطر واقترب معه موعد تحضير الكحك والبسكويت والبيتي فور لاستقبال عيد الفطر بأكمل وجه، ولا يوجد أجمل من أن نقوم نحن بأنفسنا بتحضير حلويات عيد الفطر في المنزل وسط العائلة أو الأصدقاء مثل البيتي فور فهو من الحلويات السهلة الشهية واللذيذة في نفس الوقت ولا تكلف مقادير كثيرة ومذاق البيتي فور المنزلي بالتأكيد أفضل بكثير من البيتي فور الجاهز فكيف يمكن تحضير البيتي فور في المنزل؟
مكونات البيتي فور المنزلي
العجينة المستخدمة في تحضير البيتي فور لا يوجد اختلاف بينها وبين أنواع المعجنات الآخر سوى في مكونات بسيط هي السر وراء المذاق النهائي للبيتي فور حيث يتكون من:
- نصف كوب فقط سكر ناعم بودرة.
- حبتين من البيض لهما حجم صغير.
- كوبين مكتملين دقيق مخبوزات.
- نصف ملعقة بها بشر البرتقال لها حجم صغير ونصف آخر من البيكنج بودر.
- كوب كامل مكعبات زبدة لينة.
- ملعقة فانيليا ذات حجم صغير.
طريقة البيتي فور المنزلي خطوة بخطوة
البيتي فور منه أشكال وأنواع مختلفة سواء كان بالشيكولاتة أو الفانيليا أو كلاهما وكذلك الحشوة الداخلية له إذ أن الحشوة الشائعة هي المربى باختلاف نكهاتها ولكن هناك البعض منا يفضل الحشو بحشوات أخرى، ولكن طريقتنا لكم هي البيتي فور بالفانيليا وحشوة المربى:
- نبدأ في الخطوة الأولى بخفق حبتين البيض ولكن مع الفانيليا لكي نقلل من رائحة البيض مع إضافة بشر البرتقال.
- بعد خفق هذه المكونات نضع مكعبات الزبدة معهم ونخفقها باستمرار حتى يصير القوام كريمي وناعم.
- ومن ثم بعد التأكد من مزج الزبدة مع البيض نقوم بالتدريج بوضع السكر الناعم ويخفق حتى يصير ممتزجًا مع باقي المكونات.
- ونترك هذا الخليط على جنب ونحضر خليط آخر من الدقيق والبيكنج بودر ومن ثم يمزج الخليطين معًا وبالتدريج حتى لا تحدث تكتلات.
- بعدما تصير العجينة جاهزة نستخدم ورق ألومنيوم في تغطيتها نصف ساعة على الأقل.
- ومن ثم نبدأ في تشكيل العجينة بالأشكال المتاحة معنا ورص تلك الأشكال في الصينية لكي يتم خبزها في الفرن.
- عندما تنضج يتم حشوها بما نرغب.
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