طريقة عمل الكنافة الشهية بالمانجو والفواكه لاحلى حلي رمضاني مميز

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تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلوى التى تقدم فى شهر رمضان المبارك، وذلك لأنها تعطى الجسم بالطاقة وتعتبر مميزة لدى الجميع فى شهر رمضان ويقوم البعض بحشوها بطرق مختلفة وأنواع كثيرة حسب الرغبة وأيضا البعض يفضلها سادة بدون حشو، ومن أكثر أنواع الكنافة التى يفضلها الجميع هى الكنافة بالمانجو والكريمة ويوجد أيضا الكنافة النابلسية وكنافة بالفواكه وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الكنافة. مكونات عمل كنافة بالمانجو: 1 كوب سكر بودره.

نص كوب عصير مانجو ولبن بودرة.

3 أرباع كوب سمنة.

500 جرام كنافة. مكونات عمل الكريمة: نص كوب عصير مانجو.

1 كوب ونص كريمة سائلة. مكونات عمل الوجه العلوي: نص كوب ماء.

3 ثمرات مانجو تقطع مكعبات.

1 علبة جيلي مانجو. طريقة التجهيز: يجب قبل البدء أن تكون الكنافة فى الثلاجة وعند بدء التحضير نقوم بإخراجها من الثلاجة وتركها لتكون طرية قليلا. نقوم بإحضار وعاء وإضافة فيه السمن أو الزبدة وإضافة الكنافة ووضعهم على النار، ونقوم بتقليبهم حتى نحمص الكنافة وبعد ذلك نقوم بطفئ النار وتركها لتبرد. نتأكد أن الكنافة صارت باردة جيداً، ونقوم بوضع السكر ولبن البودرة وعصير المانجو. نقوم بإحضار ثمر المانجو وغسله ثم نقوم بإزالة القشر وتقطع المانجا قطع صغيرة. إحضار صينية الكنافة أو صينية البايركس ونقوم بإضافة الكنافة ثم نضغط عليها لتتساوى، وبعد ذلك نقوم بوضع الكريمة عليه وفردها وإضافة قطع المانجو عليها، وثم وضع الجلي عليها وفرده وثم نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. لتجهيز الكريمة: نقوم بإحضار وعاء الخلاط ونضيف فيه الكريمة السائلة ونخفقها جيداً، ونضع عليها عصير المانجو ونستمر بالخفق حتى تكون هشة وكريمة لينه. تجهيز الطبقة العلوية الأخيرة: نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضعه على النار ثم نضيف فيه جيلي المانجو ويقلب جيداً. مكونات عمل كنافة بارفية مع كريمة المانجو: 3 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة سكر.

5 ملعقة كبيرة زبدة سائحة.

500 جرام كنافة.

500 جرام مانجو مجمدة.

2 كوب دوبل كريم.

ربع كوب شربات جاهز.

نص كوب مانجو مقطعة أو مفرومة للتزيين. طريقة التحضير: نقوم أولا بتجهيز الكنافة بوضعها في قالب أو صينية وتدهن بالسمن ونرش عليها سكر ثم نقلبهم مع بعضهم ونقوم بوضعهم فى الفرن على درجة حرارة 200° لمدة لا تقل عن 15 حتى يتغير لونها وتكون ذهبية اللون. نقوم بإخراجها من الفرن وتقطيعها حتى تكون مفتته قطع صغيرة ونضع عليها الشربات وتقلب وتترك حتى تكون باردة. تجهيز كريمة المانجو للحشو: نقوم بإحضار وعاء الخلاط ووضع فيه المانجو والعسل والكريمة ونخفقهم جيداً حتي يكون قوامه ثقيل. نحضر الكنافة التى قمنا بتفتيتها ونضع جزء فى الصينية ونضع عليها كمية كريمة، ونقرر هذه الخطوة بالكنافة ثم نزينها بالمانجو المفرومة على الوجه. مكونات عمل كنافة بالمانجو والخوخ: 500 جرام كنافة.

1 كوب زيت.

1 كوب سمن.

مانجو للتزيين.

خوخ للتزيين.

شربات.

للتزيين كريمة حلويات. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء وفرم الكنافة جيداً ونضع عليها السمن والشربات ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيداً. نحضر صينية الكنافة ونقوم بوضع ورق زبدة فى القاع وفرد بها الكنافة التي تم مزجها بالشربات وتركها حتى تكون باردة. نحضر الكريمة ونفردها على الكنافة ثم نقوم بوضع المانجو والخوخ وبعد ذلك نقوم بتقديمها. مكونات عمل تورتة الكنافة بالفواكه: 500 جرام كنافة.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ثمرة مانجو.

10 ثمرات فراولة.

نص كوب زبدة سائحة.

نص كوب سمن مذابة.

2 كوب كريمه سائله.

1 كوب شربات.

فستق مطحون للتزيين. طريقة التجهيز: ظبط الفرن على درجة حرارة 180° ووضع الرف الشبكي في نصف الفرن، ونتركه يسخن ونقوم بتحضير 2 صينية لتحضير التورتة. نحضر وعاء كبير وعميق ونضع فيه السكر والكنافة ونضيف عليه السمن والزبدة ونقوم بتقليب الكنافة حتى تتداخل الكنافة والسمن والزبدة مع بعضهم. نقوم بقسم الكنافة فى الصوانى ونقوم بالضغط عليهم حتى تكون متماسكة ومتساوية. نقوم بإدخال الصواني فى الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يكون لونها ذهبي بعد ذلك نخرجها ونتركها لتبرد جيدا. نقوم بتحضير طبق كبير يناسب الكنافة ونضع فيه الكنافه ونضع عليه الشربات. نقوم بوضع الكريمة فى الخلاط وخفقها جيداً حتى تتزايد وتكون هشة وثم نضع ماء الورد عليها. نقوم بإضافة الكريمة على الكنافة ونوزعها ونضيف عليها نص الفراولة والمانجو ونرش عليها فستق، ونضيف عليها الطبقة الأخري ونرشها بقليل من الشربات ثم وضع باقي الفراولة والمانجو والكريمة وترش الفستق وبعد ذلك تقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة الشهية بالمانجو والفواكه لاحلى حلي رمضاني مميز - ثقفني

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