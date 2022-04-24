طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض وبمكونات مظبوطة وبطعم ألذ من محلات الحلويات

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طريقة عمل السينابون، يعد السينابون من الحلويات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهو من الحلويات اللذيذة التي نالت إعجاب الجميع مما جعل الأقبال كبير على شرائه لذلك تبحث الأمهات عن طرق تحضيره، يمكن تحضير السينابون بالصوص الأبيض أو صوص الشيكولاته أو الكراميل والمكسرات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل السينابون. طريقة عمل السينابون المكونات ٤اكواب من الدقيق الأبيض.

١كوب من الحليب الدافئ.

٢بيضه.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح. للحشو ٤معالق كبيرة من القرفة الناعمة.

٤معالق كبيرة من السكر.

٢معلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

٢معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. للوجه صوص كريمي ابيض.

مكسرات مجروشة الطريقة في وعاء عميق نضع الدقيق الأبيض مع الخميرة الفورية والملح والفانيليا ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نضف اليهم الزبدة السائلة ونبدئ بالعجن ثم نضع معهم الحليب الدافئ تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ٣٠دقيقه حتى يتخمر.

نقوم بتوزيع القليل من الدقيق على الرخامة ثم نضع عليها العجين.

نفرد العجين بواسطة النشابة حتى نحصل على السمق المطلوب.

ندهن العجين بالزبدة ثم نقوم بتوزيع القرفة على العجينة جيدا.

نضف اليهم الكاكاو مع السكر ونفردهم بشكل جيد.

نقوم بلف العجين إلى رول ونقطع العجين إلى دوائر.

نحضر صينية وندهنا بقليل من الزبدة.

نرص دائر السينابون في الصينية وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠حتى نحصل على اللون الذهبي الفاتح.

نخرج السينابون من الفرن ويترك حتى يبرد.

نضع السينابون في إنآء التقديم ونضف على الوجه الصوص الأبيض الكريمي مع القليل من المكسرات المجروشة. طريقة عمل الصوص الكريمي المكونات كوب من الحليب المكثف.

٦قطع من الجبن الكيري أو أي نوع جبن كريمي مفضله لديكم. الطريقة في وعاء الخلاط الكهربائي نضع الحليب المكثف ونضف إليه الجبن الكريمي ونقوم بالخفق جيدا حتى يتجانسوا تماما.

نسكب الخليط في وعاء عميق ويوضع في الثلاجة لمدة ساعه ويصبح جاهز للاستخدام.

يزين به وجه السينابون مع المكسرات أو الفسدق المجروش. عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض وبمكونات مظبوطة وبطعم ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

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