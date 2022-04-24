بطريقة سهلة واقتصادية اعملي البرجر البيتي على أصوله بتتبيلة لذيذة وبطعم ومذاق شهي

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طريقة عمل البرجر البيتي، يعد البرجر من اشهي الوجبات التي تحصل على إقبال شديد على شرائها من المطاعم، حيث انه من الوجبات السريعة الشهية التي نلجأ إليها عند انشغالنا عن تحضير وجبات منزليه، لذلك تبحث دائما ربات البيوت عن طرق تحضيره حتى تحصل على برجر صحي وامن وخالي من المواد الحافظة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البرجر البيتي. طريقة عمل البرجر البيتي المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

٢معلقة كبيرة من البقسماط الناعم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة الحجم مفرومه.

الطريقة

نضع اللحمة المفرومة في إناء عميق ونضف معها البصل والبقسماط ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضف اليهم الملح والفلفل الأسود والبهارات ونخلطهم جيدا.

ندخل عجينة البرجر في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعه.

نخرج عجين البرجر من الثلاجة ونقوم بفرد العجينة على كيس من البلاستيك.

نضع طبقة اخرى من البلاستيك على عجينة البرجر المفرودة.

نقوم بتقطيع عجينة البرجر بواسطة القالب أو كوب أو طبق على شكل دوائر متوسطة.

نترك البرجر لمدة ١٠دقائق حتى يرتاح.

ندهن الشواية بقليل من الزيت ونضع البرجر ونقوم بتقليبه على الوجهين حتى يتم تسويته ويأخذ اللون البنى الشهي.

يرفع البرجر كن على الشواية ويوضع بداخل الخبز الكيذر مع شرائح الطماطم والفلفل.

يقدم البرجر مع البطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز.

ويمكن تقديمه مع سلطة الثومية أو سلطة الزبادي على حسب نوع المقبلات المفضلة لديكم. طريقة تحضير سلطة الزبادي المكونات علبة كبيرة من الزبادى.

معلقة كبيرة من المايونيز.

ملح وفلفل ابيض.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة صغيرة من النعناع الناعم. الطريقة في وعاء عميق نضع الزبادي مع المايونيز.

نضف اليهم عصير الليمون والنعناع والملح والفلفل الأبيض.

نخلط المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس تماما.

نفرغ محتويات السلطة في وعاء التقديم ونضف إلى الوجه القليل من الزيت للتزين.

ويمكن إضافة ورقه من النعناع الأخضر الفريش للتزين.

تقدم سلطة الزبادي مع اللحوم المشوية أو الوجبات السريعة. عمر شويل - جدة بطريقة سهلة واقتصادية اعملي البرجر البيتي على أصوله بتتبيلة لذيذة وبطعم ومذاق شهي - ثقفني

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