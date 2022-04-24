طريقة عمل بسكويت العيد المصري الهش بالنشادر بالمقادير زي المحلات

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من الحلويات الشرقيه التى تقدم فى العيد هو البسكويت بالنشادر فهو من الحلوى المميزة للعيد هو والكحك والبيتيفور والغريبة وأنواع كثيرة مختلفة تقدم فى العيد، ولكن المميز هو البسكويت ويمكن تحضيره بطرق ونكهات مختلفة وسوف نقوم بذكر طريقة لتحضير بسكويت نشادر مميز فى المنزل. مكونات عمل بسكويت العيد الهش: 3 كوب دقيق أبيض.

1 كوب سكر بودرة.

1 كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

عصير برتقال.

نص كوب لبن.

2 حبة بيض.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 ملعقة صغيرة ببكنج بودر.

رشة ملح. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الدقيق والنشا والملح والبيكينج بودر. نمزج كل المكونات مع بعضهم جيداً حتي يختلطو ونتركهم. نحضر وعاء الخلاط ونضيف فيه السكر والزبدة ونقوم بخفقهم جيداً حتى يكون هش وكريمي. نقوم بوضع البيض عليهم ونستمر بالخفق جيداً، نضع عليهم اللبن والفانيليا ونستمر بالخفق ثم نضع الدقيق. نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضهم حتى تكون عجينة لينة ومتماسكة. نقوم بتغطية الوعاء وترك العجينة فى الثلاجة وتركها ترتاح لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. بعد فوات الوقت نقوم بتشكيل البسكويت بماكينة البسكويت، ونحضر صاج البسكويت أو الصواني الخاصة ووضع فيها أصابع البسكويت. نقوم بوضعهم فى الفرن على درجة حرارة 170° لمدة لا تقل عن 10 دقائق. بعد أن يستوي نقوم بإخراجه وتركه يبرد وبعد ذلك نقوم بتقديمه. مكونات عمل بسكويت العيد بالنشادر: 3 كوب دقيق.

1 كوب إلا ربع زبدة.

1 كوب إلا ربع سكر ناعم.

تمن كوب لبن.

3 حبات بيض.

نص ملعقة كبيرة نشادر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف فيه الزبدة والسكر ونخفقهم جيداً ويمكن استخدام المضرب الكهربائي حتى يكون قوامه كريمي وهش. نضيف بعد ذلك البيض والفانيليا ونستمر بالخفق، ونضع النشادر ونخفقهم وثم نضع اللبن ونخفقهم جيدا، نضيف عليهم الدقيق والملح والبيكينج بودر ونخلطهم جميعا مع بعضهم حتى تكون عجينة طرية ومتماسكة. نحضر ماكينة البسكويت أو كيس الحلويات ونضع فيه العجينة. نحضر صينية الفرن ويمكن تغطيتها بورق الزبدة. ونبدأ بتشكيل أصابع البسكويت ووضعها في الصينية. نقوم بوضع الصينية بعد الإنتهاء من تشكيل أصابع البسكويت وظبط الفرن على درجة حرارة 180° حتى يستوي ويكون لونه ذهبي ويخرج من الفرن ويترك ليبرد ثم يقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العيد المصري الهش بالنشادر بالمقادير زي المحلات - ثقفني

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