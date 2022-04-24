بديل التاتو.. اصبغي حواجبك طبيعياً باللون البني بدون أي مواد كيميائية

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صبغ الحواجب طبيعياً من الأمور التي تبحث عنها عدد كبير من النساء والفتيات اللاتي تتمتعن بلون حواجب أسود وترغبن في الحصول على درجة لون شعر الحواجب البني الذي يوحي بالأنوثة وجعل إطلاله المرأة أكثر شباباً وجاذبية، حيث يمكن تحضير مجموعة من المكونات والمواد الطبيعية الموجودة في كل منزل، ومن ثم يتم استخدامها في تغيير لون شعر الحواجب من الأسود إلى درجة اللون البني الداكن سوف نتعرف على الطريقة معكم من خلال السطور التالية، تابعوا معنا.
صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني
هناك عدة طرق مختلفة يمكن اتباعها لصبغ الحواجب بشكل طبيعي دون استخدام أي من المواد الكيميائية الضارة بصحة شعر الحواجب، فيمكن صبغ الحواجب بالقهوة حيث تكسبها اللون البني الفاتح والغامق حسب المدة، كما يمكن أيضاً صبغ الحواجب بالقهوة، والقرنفل، والكاكاو، والحناء، وكلاهما مواد طبيعية ذات مكونات فعالة ومفيدة لصحة البشرة والشعر ويمنحهما الإطلالة المتميزة، ومن أبرز تلك الطرق هي ما يلي:
صبغ الحواجب بالنسكافيه
- مزج ملعقتين صغيرتين من مسحوق النسكافيه مع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.
- إضافة ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو إلى المكونات في بوله صغيرة الحجم.
- خلط المكونات الجافة مع بعضها ثم يتم إضافة ربع كوب من زيت الزيتون وربع كوب من زيت السمسم.
- تقليب المكونات مع بعضها جيداً، ثم يتم تحديد الحواجب من خلال غمس ماسكارا حواجب قديمة ونظيفة في مزيج الصبغة.
- ترك الصبغة على الحواجب لمدة نصف ساعة أو ساعة، قبل أن يتم إزالة آثارها بالماء الفاتر والغسول.
صبغ الحواجب بالقهوة
- تحضير بوله متوسطة الحجم يوضع فيها ملعقتين صغيرتين من بن القهوة المحوج.
- إضافة للبن نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- تقليب المكونات مع بعضها ثم يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
- استخدام ممسحة الأذن من خلال وضعها في الصبغة قبل أن تطبق على الحواجب جيداً.
- ترك الصبغة على الحواجب لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء والغسول.
- لاحظي الفرق واللون من أول استخدام للصبغة، سوف تمنحك إطلاله سحرية ووداعاً لصالون التجميل.
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