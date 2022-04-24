طريقة عمل طاجن شيكولاته النوتيلا السائلة طاجن السعادة

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شوكولاته نيوتيلا السائلة بطعم ومذاق لذيذ لا يقاوم بإضافة نكهات مختلفة شهية مثل الأيس كريم وقطع الشيكولاته والاوريو عند تناول طاجن شوكولاته النوتيلا تشعر بسعادة تزيل أي هموم بداخلك وتمنحك افضل لحظات الانتعاش والسعادة. مكونات طاجن النيوتيلا ربع كوب زيت نباتي نقي.

نصف كوب سكر ابيض.

كوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات.

نصف كوب لبن.

2 حبة بيض.

فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

زيت نبات. مكونات صوص الشيكولاته 2 كوب شيكولاته خام مبشور.

ربع كوب سكر بودر.

نصف كوب لبن.

ملعقة زبدة. بودنج الشيكولاته: 3 ملاعق كبيره نوتيلا.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

3 أكواب لبن.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة زيت. التزيين: كمية مناسبة من قطع شيكولاته الاوريو أو أي نوع مفضل لديكم. طريقة تحضير طاجن نيوتيلا خطوات سهلة وبسيطة في البداية نقوم بتحضير الكيك في وعاء للعجن مناسب نضع فيه الدقيق مع الكاكاو الخام والسكر والبيكنج بودر والفانيليا. ثم نظيف على المكونات السابقة البيضتان المخلوقتان مع ربع كوب من الزيت النباتي واللبن. تقلب كل المكونات حتى تمتزج جيدا حتى تصبح متماسكه ثم نضعها في قالب مدهون ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. بعد التأكد من نضج الكيك نخرج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد ونرفع الطبقة الجافة من على الوجه وتفتت مع قطع الكيك. نضع قطع الكيك في مجموعه طواجن الفخار الصغيرة. نبدأ في تجهيز صوص الشوكولاته نضع كل من الكاكاو والسكر البودر واللبن في وعاء على نار متوسطه مع التقليب الجيد ثم يترك المزيج حتى يغلي وبعد يرفع الوعاء من على النار. وبعد نضيف على المزيج السابق ملعقة كبيرة من الزبدة ونعود للتقليب جيدا حتى تذوب ويصبح الصوص جاهز للاستخدام. نقوم بعمل حمام مائي لإذابة النيوتيلا مع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونضيف النيوتيلا إلى الكيك في الطواجن. تحضير البودنج نخلط في وعاء متوسط الحجم السكر مع الكاكاو واللبن والنشا ثم نضعهم على نار متوسطة الحرارة مع التقليب حتى تصبح المكونات متماسكة ويبدأ الخليط في الغليان ثم نضيف عليه ما ونضيف ملعقة صغيره من الفانيليا مع الاستمرار في التقليب. بذلك اصبح البودنج جاهز للاستخدام بعد أن يكون القوام تماسك جيدا ثم نضيفه لطواجن أن نوتيلا وبعد نضع طبقه من صوص الشيكولاته ليكون الطاجن عباره عن طبقه من الكيك.

ثم نظيف طبقة اخرى من النوتيلا وعليها طبقه من بودنج الشيكولاته وفي النهاية طبقة من صوص الشيكولاته. حسب ما يفضل تزيين الطاجن ممكن بقليل من الاوريو أو التويكس أو الأيس كريم الجاهز ما يميز هذا الطاجن انه يمكن أن نعيد طهي في أي وقت عند تتناوله. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن شيكولاته النوتيلا السائلة طاجن السعادة - ثقفني

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