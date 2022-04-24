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طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو بدون زبدة، وهي وصفة من أسهل الوصفات البسيطة، والتي تتميز بالعديد من الاستخدامات، حيث تدخل في حشو وتزيين العديد من أصناف الحلويات المتنوعة والمختلفة، كما أنها تضيف لأطباق الحلويات مذاق رائع ومميز، وتتعدد طرق إعداد صوص الشوكولاتة، حيث يمكن إعدادها بالعديد من المكونات المختلفة والمتنوعة حسب تكلفة هذه المكونات. مقادير طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو بدون زبدة نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

نصف كوب من السكر البودرة الأبيض الناعم.

مقدار نصف كوب من زيت الطعام.

نصف كوب من الحليب البارد. طريقة التحضير بالخطوات نقوم بعمل صوص الشوكولاتة باستخدام محضر الطعام، حيث نقوم بوضع كلا من الحليب مع الكاكاو والسكر. نقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها البعض. ومن ثم نقوم بإضافة الزيت بشكل تدريجي في محضر الطعام، أثناء مزج المكونات مع بعضها. يتم صب الزيت على شكل خيط رفيع حتى تتجانس المكونات، ونلاحظ ثقل قوام الخليط، نستمر في المزج حتى نحصل على القوام المناسب لصوص الشوكولاتة. وحتى الوصول إلى قوام الصوص المطلوب، بعد ذلك نقوم بتجهيز برطمان زجاجي معقم. ثم نقوم بصب صوص الشوكولاتة به وحفظه في الثلاجة، واستخدام وقت الحاجة إليه. صوص الشوكولاتة بالكاكاو واللبن نصف كوب من اللبن البودرة.

250 مللي بما يعادل كوب من الماء.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر الأبيض.

مكعب من الزبدة أو نصف كوب من زيت الطعام، أو السمن الذائب. طريقة التحضير في خطوات نحضر إناء مناسب ونضعه على النار، ونضيف به كلا من الماء مع اللبن البودرة والسكر، ثم تقلب المكونات مع بعضها جيدا. ثم نقوم بإضافة الكاكاو إليهم، وتقلب المكونات مع بعضها جيدًا، حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها. ثم نضيف إليهم مكعب الزبدة أو الزيت النباتي، ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات. نقوم بتقليب المكونات مع بعضها على نار هادئة، حتى نحصل على القوام المناسب للصوص، وبمجرد أن يصل إلى مرحلة الغليان ، يرفع من على النار. ومن ثم يترك حتى يبرد تماما، ونقوم لحفظه في علبة محكمة الغلق، وتدخله الثلاجة. عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو بدون إضافة زبدة - ثقفني

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