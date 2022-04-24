طريقة عمل الكحك الدايب والناعم الجميل بالأسرار الخفية 100%

طريقة عمل الكحك الدايب من العجائن المناسبة لعيد الفطر المبارك التي تسعي إليها الكثير من كل ستات البيوت لتقوم بصنعه وتقديمه للأسرة بجانب الاستعداد لفرحت العيد والاحتفال به وفي هذا المقال يتم معرفة طريقة عمل الكحك الدايب الخاص بعيد الفطر عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة عمل الكحك الدايب

يتم عمل الكحك الدايب مثل المحلات في المنزل من خلال توفير المقادير التالية:

سكر بودرة للتزين.

ثلاث اكواب دقيق متعدد الاستخدام.

ربع معلقة ملح.

كوب زبادي صغير.

معلقة هيل ناعم.

كوب سمن دافئة سائلة.

معلقتين سمسم.

رشه قرفة.

معلقتين بيكينج بودر.

طريقة عمل الكحك الدايب

أحضار العجان الكهربائي والقيام بوضع الدقيق مع البيكينج بودر والزبادي ثم السمن ورشة الملح بجانب القرفة وأيضا السمسم والهيل وضربهم في العجان في سرعة متوسطة حتي يتم التجانس للعجينة ثم نتركها ربع ساعة كي ترتاح العجينة، واليكم طريقة عمل البسكوت بدون نشادر.

يتم وضع ١/٣ كمية العجينة على قطعة من ورق الزبدة ثم يتم وضع قطعة ثانية من ورق الزبدة على العجينة ونقوم بفردها باستخدام النشابة ليكن ذلك على الرخامة ثم نقوم بتشكيلها باستخدام أدوات التزيين وتقطيع الكحك. ويتم أعداد وتجهيز صواني ووضع أو دهان ورق الزبدة ثم نقوم برص الكحك فيها ويتم أدخاله الفرن على درجة 180 درجة مئوية حتى نحصل علي اللون الذهبي الفاتح ثم يتم أخراجه من الفرن ونقوم برشة بسكر البودرة للتزين، واليكم طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة.

طريقة عمل الكحك الدايب بالكيلو شيف نجلاء الشرشابي علي قد الايد

يتم عمل وإعداد الكحك الدايب في المنزل مثل المحلات والمخابز الشهيرة بطرق سهلة وبسيطة في حالة توافر المكونات والمقادير التالية:



ملح طعام.

كيلو دقيق فاخر.

معلقة سمسم.

كوب سمن.

معلقة سكر بودرة.

كوب ماء دافئ.

معلقة خميرة.

طريقة العمل

القيام بنخل الدقيق للتخلص من وجود أي شوائب فيه، ويتم إضافة الملح، والقيام بتسخين السمسم في وعاء على النار حتى ، ثم نقوم بصب السمن على الدقيق ونقوم بالتقليب باستمرار، واليكم رابط طريقة عمل الكبسة السعودي .

. ترك الخليط لكي يبرد ثم بعدها نقوم بفرك الدقيق والسمن باليد، والقيام أيضا بتقليب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ، ثم علينا أضافتها إلى العجين ليتم الخلط، ثم تترك العجينة حتى التخمر لمدة ٦٠ دقيقة.

يتم القيام بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة الحجم و متساوية ، ثم نقوم بإضافة الحشو الذي ترغب فيه ثم الضغط عليها والقيام بنقش الكحك بواسطة المناقش، وبعدها علينا برصه في صينية بها زيت ثم أدخالها الفرن لمدة ربع ساعة ، حتى التطيب و النضج ثم نخرجها ونقوم برشها بالسكر البودر قبل تقديمها ، كما يتم الاحتفاظ بالباقي في علبة تكون محكمة الغلق، واليكم رابط طريقة عمل الكنافة والقطايف.

إلى هنا وصلنا للنهاية ندعوكم لكتابة تعليق أسفل هذا المقال طريقة عمل الكحك الدايب والناعم الجميل بالأسرار الخفية 100%.