طريقة عمل الغريبة الناعمة هى من أشهر الحلويات المغربية ويعود أصلها للمطبخ المغربي، وأنتشرت على الزمان إلى جميع المطابخ وأصبح الجميع يعدها بالأعياد والمناسبات، كثير منا يبحث من خلال النت عن طرق أعداد وتحضير أكلات عديدة وخاصاً الحلويات لأنها تحتاج مقادير مظبوطة لكي تعطي نتيجه رائعة ومذاق طيب، حضريها بالمنزل بطريقة مضمونة وبمقادير مظبوطة، تتميز الغربية بأنها لا تستغرق وقت فى التحضير أو التسوية.

طريقة عمل الغريبة الناعمة بطعم فلاحي وبمقادير مظبوطة مثل الجاهزة

مقادير الغريبة سهلة ومتوفرة بكل منزل مثل الدقيق والسمن والسكر والبيض وهذه مكونات لا يمكن الأستغناء عنها ولكي تعطيها حقها بالطعم المميز أبدلي السمن الأصتناعي المهدرجه وأستخدمي السمن البلدي الفلاحي التي تميز ها رائحتها وطعمها عندما تستخدم في تحضير جميع الأكلات، حضري الغريبة الشبهة من خلال مطبخ ثقفني كما عودناكم بتقدم أفضل الأكلات والحلويات بطرق سهلة وسريعة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

المكونات

كيلو دقيق بمقدار أربع أكواب.

كوبان سمن بلدي.

كوبان ونصف سكر بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

ذرة من الملح.

مكسرات حسب الرغبة للتزين.

طريقة التحضير

ضعي الزبده في وعاء عميق واخفقيها لمدة خمس دقائق متتاليه حتى تصبح كريمي.

ضيفي السكر البودر، وأستمري بخفقه حتى يذوب تماماً، ضفي المكونات الجافة الأخري، أتركي العجان يستمر بااهجن لمدة خمس دقائق أخرى.

ستحصلين على عجينه متماسكة ولبنة، كوري العجين، قطع صغيرة متساوية.

رصي كور العجين بالصواني وأضغطي باصبعك بالمنتصف، وضعي المكسرات المتوفرة لديكي.

ضعي صواني الغريبة في الفرن بالرف الأوسط، على درجة حرارة 180°.

أتركيها حتى تصبح لونها ذهبي من جميع الجوانب، ثم أخرجها من الفرن لتبرد.

رصيهم في علبة محكة الفلق، وأحتفظي بها بعيداً عن متناول الأطفال.

طريقة عمل الغريبة بالسميد وجوز الهند

المقادير

أربع أكواب دقيق.

كوبان سميد بسبوسة.

نصف كوب جوز هند مطحون ناعم.

ثلاث أكواب سمن بلدي.

ثلاث أكواب سكر بودرة.

ملعقة ونصف صغيرة فانيليا بودر.

أربعة بياض بيض.

مكسرات للتزين.

طريقة التحضير