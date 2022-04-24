طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم الصحية سريعة الهضم

شوربه الشوفان باللحمة الصحية خاصة إذا حضرت بطريقة اخرى و اختلطت بالفاكهة مثل التين والتفاح والموز وأضيف إليها رشه القرفة مع معلقة عسل نحل صغيرة والمكسرات سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم الصحية والتي تعد من اهم الوجبات والأطعمة المفيدة للجسم في العالم لأنه يختلف عن القمح كونه يحتوي على الكربوهيدرات والألياف كما انه يحتوي على كميات وفيرة من البروتين والكالسيوم والحديد والأحماض الامينية والفيتامينات به وغير ذلك انه سريع الهضم مشبع للغاية قومي بعمل شوربة الشوفان باللحم لا تدردي فإنها وجبة ممتعة جهزي المكونات من مطبخك سوف نقوم بتحضيرها معك خطوة بخطوة.

المكونات المطلوبة لشوربة الشوفان باللحم

المكونات:

ربع كيلو لحمة احمر مقطع مكعبات صغيرة.

ربع كوب الشوفان.

1 حبة بصل مفرومة.

4 أكواب ماء.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1 حبة بصل مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة الكمون.

3 ملاعق كبيرة كزبرة.

1 فص ثوم مهروس.

2 حبة ليمون مجفف (ليمون اسود).

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 حبة طماطم مفرومة.

طريقة تحضير شوربه الشوفان باللحم

نضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها القليل من الزيت ثم قومي بتشويح البصل والثوم حتى يذبل ويتحول اللون إلى اللون الأصفر الفاتح. ثم أضيفي اللحم المقطع وقلبيه حتى يتغير لون اللحم وأضيفي التوابل والبهارات المختلفة. هنا نضع الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم مع التقليب. نضع كمية الكزبرة المفرومة الطازجة إلى الخليط السابق وبعد اسكبي الماء وقلبي جيدا واغطيه حتى يغلي الخليط على نار هادئة. بعد أن ينضج اللحم ارفعيه من الشوربه وضعي الشوربه في الخلاط واحفظيها جيدا حتى تصبح ناعمة ثم أعيد الشوربة إلى وعاء اللحم. ضيفي رقائق الشوفان والليمون المجفف وتبلي بالملح واتركها على النار لمدة عشر دقائق على النار ثم رشي عليها القليل من الكزبرة الطازجة و قدميها.

في نهاية وصفتنا اليوم قدمنا لكم وصفة صحية غنية بالمكونات الكثيرة منها الشوفان والطماطم والبصل والكزبرة تعد ذات قيمة غذائية عالية حيث يعد الشوفان من المأكولات التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد وهو دائما يعزز الشعور بالشبع بفضل غناة بالألياف الغذائية، كما أثبتت الدراسات انه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز من صحة الجهاز الهضمي ويحمي من التهابات القولون التقرحي فضلا عن ذلك الكزبرة التي تزين شوربه الشوفان الغنية بالعديد من العناصر المضادات للالتهابات والتي تعمل على حماية الجسم والعظام في هذا العصر يبحث الكثير من الناس عن وجبات صحية ولذيذة في أن واحد لذلك قدمنا لكم اليوم شوربه الشوفان الصحية.