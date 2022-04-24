نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الأشهر لتبييض المناطق الحساسة والأكثر فعالية مقدمة اليكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض المناطق الحساسة شيء مهم وضروري وذلك لأن تغير لونها من لون البشرة الطبيعي إلى اللون الداكن يعد أمر غير محبب بالمرة خاصة وأن النساء بوجه عام يحبون الجمال الطبيعي ويحاولون بقدر الإمكان الحفاظ على هذا الجمال عن طريق إتباع الكثير من طرق الحفاظ والعناية بالبشرة عن طريق استخدام المرطبات والمبيضات، والمقصود بالأماكن الحساسة هنا المناطق الداخلية والتي يعتبر تحت الإبط جزء منها وهو من أكثر الأماكن المعرضة للاسمرار.

تبييض المناطق الحساسة

يجب على جميع النساء اللواتي يعانون من اسمرار المناطق الحساسة البعد عن مستحضرات التجميل الصناعية الخاصة بالتبييض لأنها مع كثرة الاستعمال سوف تعطي نتيجة سلبية.

كما أنها سوف تصيب البشرة بأمراض متعددة مثل التجاعيد، الالتهابات وغيرها من الأضرار، ولكن يفضل استعمال المواد الطبيعية التي أعطت نتيجة جميلة جدًا هذه المواد كان يعتمد عليها المصريين القدماء في طرق العناية بالبشرة.

تبييض المناطق الحساسة بالبابايا

ثمرة البابايا ثمرة غنية بـ أنزيم البابين هذا الأنزيم يعمل على تبييض المناطق التي يستخدم عليها، وللحصول على هذه النتيجة من التبييض يجب استعمال أي من الوصفات التالية:

وصفة البابايا منفردة

هذه الوصفة تتلخص في إحضار ثمرة بابايا كاملة النمو(صفراء) يتم تقشيرها وتقطيعها إلى أربع أجزاء، يتم أخذ جزء منها وهرسه بالشوكة أو ضربه في الكبة مع بذور البابايا حتى تنعم تمامًا.

بعد ذلك يتم دهن المناطق الحساسة والداكنة بالبابايا المهروسة وتركها على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يتم تنظيفها بالماء.

وصفة البابايا وفيتامين هـ

وهي عبارة عن أخذ ربع ثمرة من البابايا وفرمها في الكبة ثم خلطها مع كمية بسيطة من فيتامين هـ، ثم وضع ملعقة من اللبن الرائب المخلوط بعسل النحل، تقلب كل هذه الأشياء مع بعضها.

ثم يتم دهن المناطق الحساسة الداكنة بهذه الوصفة وترك الوصفة عليها لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم تنظف بالماء.

تبييض الأماكن الحساسة بالكركم

الكركم يساعد على تبييض البشرة والدليل على ذلك قيام الهنود باستخدامه على البشرة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة مثل التصبغات، إزالة الشعر، كذلك صبغة الشعر.

وصفة الكركم وجل الألوفيرا

عبارة عن أخذ ملعقة من جل الألوفيرا الطبيعي ويخلط مع ربع ملعقة من الكركم، ثم يؤخذ هذا الخليط ويوضع على المناطق الداكنة ويترك لمدة نصف ساعة ثم ينظف بالماء.