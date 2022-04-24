لن تشعر بالعطش مع أفضل طرق مجربة لعدم الشعور بالعطش في رمضان

عدم الشعور بالعطش في رمضان يعتمد على القيام ببعض الأشياء الهامة التي تعمل على الحد من نقص معدل السوائل في الجسم والشعور بالعطش في بداية اليوم خاصة إذا أقبل رمضان في جو حار فالجو هو من أهم العوامل التي تسبب الشعور بالعطش حيث أن الحر يجعل الصائم يخرج كمية من السوائل الموجودة في جسمه على هيئة عرق. كما أن الشعور بالعطش في رمضان يعرض الصائم لمشاكل صحية مثل الشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية هذا بالإضافة إلى الشعور بالصداع الدائم.

عدم الشعور بالعطش في رمضان

يتوقف عدم الشعور بالعطش في رمضان على الاحتفاظ بكمية كبيرة من الماء والرطوبة داخل خلايا الجسم ولكي نتمكن من تحقيق ذلك يجب علينا الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

في البداية يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح مثل المخللات، والتوابل الحارة وذلك لأنها غنية بعنصر الصوديوم الذي يسبب الشعور بالعطش.

لابد من شرب كوب من عصير الليمون الممزوج بالنعناع لأنه يعد من أفضل المرطبات للجسم أو شاي الأعشاب.

الابتعاد تمامًا عن الطقس الحار فإذا كان الجو حار يفضل عدم الخروج من المنزل.

الحد من تناول الأطعمة الحلوة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات خاصة عند تناول وجبة السحور.

يجب الإكثار من تناول البطيخ أو تناول مشروب البطيخ لأنه يوفر للجسم أكبر كمية من الماء والتي تبلغ حوالي 91%.

يجب التقليل بقدر الإمكان من تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة بكل أنواعها وكذلك الشاي وذلك لأنها تحتوي على مواد مدرة للبول.

يفضل تناول ثمرة موز أو تناول ثمرة من التمر أو المشمش المجفف خلال وجبة السحور وذلك لوجود البوتاسيوم به الذي يحد من الشعور بالعطش.

يجب تناول كمية كافية من السلطة الخضراء التي تحتوي على الطماطم وذلك لأنها من أفضل الخضراوات التي ترطب الجسم.

يراعى تناول كوب من الزبادي كل يوم في السحور لأنه يسهل عملية الهضم ويعطي الجسم طاقة إيجابية.

أهمية وجود المياه في الجسم

لقد أثبت لنا القرآن الكريم أهمية الماء الذي يعتبر سبب حياة كل المخلوقات على سطح الأرض حيث تتمثل أهميته في: