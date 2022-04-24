نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي فراخ كنتاكي المقرمشة في البيت بكل سهولة في المقال التالي

تعتبر فراخ كنتاكي من أفضل الوجبات التي تمتلك طعم لذيذ، حيث تعد وجبة فراخ كنتاكي من الوجبات السريعة التي لا تحتاج للكثير من الوقت ولا الجهد، حيث تتميز وجبة فراخ الكنتاكي بإنها من الوجبات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، وحيث تعد فراخ كنتاكي من الوجبات التى تنال إعجاب الجميع وخاصة الصغار، وحيث يتم تحضير وجبة فراخ كنتاكي في المناسبات الخاصة أو العزومات أو في الغذاء أو في النزهه في الخارج، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة بطعمها اللذيذ وبخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل فراخ الكنتاكي اللذيذة المكونات: فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع كوب من الكورن فليكس.

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من البقسماط المطحون.

ثمرة واحدة من البصل المفرومة.

أثنين من البيض.

أثنين ملعقة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كمية قليلة من الزيت النباتي للتتبيلة. طريقة التحضير الخطوة الاولي قومي بوضع الفراخ في وعاء مناسب ثم ضعي الملح مع الفلفل الأسود ثم بعد ذلك ضيفي الكمون المطحون مع الشطة والبابريكا قومي بعد ذلك بإضافة القرفة مع الكاري والزنجبيل المطحون مع الخل الأبيض وثم بعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة كبيرة من عصير الليمون والقليل من الزيت النباتي ثم قومي بعد ذلك بتتبيل الفراخ جيداً مع التوابل حتى تتجانس المكونات مع الفراخ تماماً. الخطوة الثانية قومي بوضع الفراخ المتبلة في علبة محكمة للغلق ثم ضعي الفراخ المتبلة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل تحضيرها للطبخ. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بعد مرور الوقت بوضع البيض المخفوق على التوابل مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر ثم بعد ذلك قومي بوضع الفراخ المقطعة من التتبيلة بهذا الخليط وبعد ذلك قومي بإضافة الدقيق مع البقسماط المطحون على بعضهم البعض ثم قومي بوضع التوابل عليهم وبعد ذلك قومي بوضع الفراخ في الدقيق ومن ثم وضع الفراخ المتبلة في الزيت غزير. الخطوة الرابعة اتركي الفراخ في الزيت حتى تصبح لونها ذهبي فاتح وبعد ذلك أصبحت الفراخ الكنتاكي جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد الأسرة بجانب الارز البسمتي والكاتشب. عمر شويل - جدة اعملي فراخ كنتاكي المقرمشة في البيت بكل سهولة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي فراخ كنتاكي المقرمشة في البيت بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.